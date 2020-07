Al via a Istanbul il 3 luglio nuovo processo per l’omicidio di Jamal Khashoggi. RSF parte civile per rinnovare richiesta di giustizia

Con l’apertura di un nuovo processo per l’omicidio a Istanbul di Jamal Khashoggi il prossimo 3 luglio si rinnova la richiesta di giustizia per il brutale asassinio del editorialista saudita di Reporter senza frontiere, alla quale si affianca la nostra. Articolo 21 sin dal primo momento si è mobilitata per chiedere verità e giustizia per Jamal Khashoggi con iniziative e sit-in davanti all’ambasciata drll’Arabia Saudita a Roma.

Dopodomani, grazie a RSF che sarà parte civile nel processo, monitoreremo tutte le udienze a partire dal 3 luglio.

A seguito del nulla di fatto nei tribunali sauditi, il procedimento giudiziario turco rappresenta ora l’unica possibilità di tenere ancora viva una speranza di individuare e condannare i responsabili dell’uccisione di Khashoggi.

La Corte si riunirà per la prima volta venerdì prossimo dalle 10 nel Tribunale di Çağlayan a Istanbul. Sul banco degli imputati, seppure in contumacia, 20 cittadini sauditi coinvolti a vario titolo nel rapimento, l’omicidio e la sparizione del giornalista entrato nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018 per non uscirne più.

Il pubblico ministero ha accusato due ex funzionari sauditi di incitamento all’omicidio di Khashoggi e altri 18 imputati di aver compiuto “l’uccisione deliberata e mostruosa”. Se condannati, la sentenza sarà di ergastolo.

“L’assassinio di Jamal Khashoggi rimane uno dei crimini più orribili contro un giornalista che abbiamo mai visto. Altrettanto scioccante è il fatto che a quasi due anni dalla sua uccisione, è stato fatto ben poco per garantire giustizia, soprattutto a fronte delle responsabilità del governo saudita, che attualmente detiene la presidenza del G20. Speriamo che il procedimento di Istanbul non solo apra una nuova strada verso la giustizia, ma funga da campanello d’allarme per la comunità internazionale sull’urgente necessità di porre fine all’impunità per l’omicidio di Khashoggi e garantire migliori protezioni per i giornalisti di tutto il mondo” ha affermato il segretario di RSF Generale Christophe Deloire.

Il procedimento turco segue un processo tenuto a porte chiuse in Arabia Saudita, in cui 11 uomini sono stati processati, 5 condannati a morte e altri tre a pene detentive. Ma grazie al “perdono” dei figli di Khashoggi si è aperta la strada alla loro probabile scarcerazione.

La fidanzata di Khashoggi, Hatice Cengiz, al contrario, ha dichiarato che “nessuno ha il diritto di perdonare i suoi assassini” è continua la sua battaglia per ottenere una vera giustizia.

“Questo processo a Istanbul rappresenta la migliore speranza di giustizia per Jamal Khashoggi a seguito di un vero e proprio aborto giudiziario nei tribunali sauditi. Monitoreremo attentamente il processo e chiederemo che i procedimenti si svolgano in modo trasparente, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di giusto processo ” ha affermato il rappresentante di RSF Turchia Erol Önderoğlu.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie Agnès Callamard ha condotto un’indagine e ha pubblicato un rapporto completo sull’omicidio di Khashoggi, accertando che il giornalista sia stato vittima di una “esecuzione deliberata e premeditata”.

Callamard il 3 luglio sarà a Istanbul all’apertura del processo, così come la fidanzata di Khashoggi, Hatice Cengiz.

E noi, seppur solo virtualmente, saremo lì accanto a loro,