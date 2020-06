Rai 3 per Enzo Biagi: le grandi interviste. Domenica 14 giugno ore 13

A cura di Loris Mazzetti

Undicesima puntata in onda domenica 14 giugno ore 13 RAI 3.

Biagi intervista: Sandro Pertini, Indro Montanelli, Luciano Pavarotti, Alber Sabin, Pier Paolo Pasolini, Sophia Alida Valli, Monica Vitti e Sophia Loren

Nella puntata di Rai3 per Enzo Biagi vedremo otto storiche interviste del grande giornalista. Sandro Pertini, il presidente della Repubblica eletto nel 1978 mai sostituito nel cuore degli italiani. Nonostante la differenza d’età (Pertini classe 1896, Biagi 1920) i due sono stati amici con grande stima l’uno per l’altro. Tutti e due partigiani. Pertini socialista, Biagi prima Partito d’Azione con Ferruccio Parri poi socialista anche lui. In comune avevano anche il carattere passionale, duro nelle polemiche, inflessibile nei principi, a volte scorbutico. Ha scritto Biagi: “Raccontavano che Pertini avesse un brutto carattere probabilmente era vero, ma scritto da me dovrebbe far sorridere”. Indro Montanelli, il personaggio più intervistato da Biagi, considerato un maestro di giornalismo, per tutta la vita suo punto di riferimento. Luciano Pavarotti per Biagi era il numero uno, di lui diceva che aveva un’estensione vocale infinita e, soprattutto, che era un piacere sentirlo cantare perché si capivano le parole. I loro incontri si trasformavano sempre in una ripatriata tra emiliani. Fu a Biagi che Pavarotti nel 1996 raccontò in tv il suo rapporto d’amore con Nicoletta Mantovani per mettere a tacere tutti i gossip che li stavano travolgendo. Il pediatra e virologo Albert Bruce Sabin padre del vaccino contro la poliomielite, che non ha voluto brevettare, rinunciando a ogni guadagno per regalarlo ai bambini del mondo. “Non volevo” ha raccontato a Biagi “che il mio contributo al benessere dell’umanità fosse pagato con la moneta”. Pier Paolo Pasolini: poeta, scrittore, regista, uno dei più importanti intellettuali del Novecento. L’incontro è molto di più di una testimonianza, è una confessione in cui si intuiscono i motivi della polemica del poeta con le istituzioni. Pasolini non aveva mai nascosto la sua omosessualità, il suo bisogno d’amore anche “carnale”, che lo aveva portato, come scriveva nelle sue poesie, alla solitudine. Infine tre grandi attrici amate da tutti gli italiani: Alida Valli, ovvero la fidanzata d’Italia, con Senso di Visconti diventò indimenticabile. Poi Monica Vitti la musa dei primi film di Michelangelo Antonioni con lui divento’ l’attrice dell’incomunicabilità: dall’Avventura del 1960 a Deserto rosso del 1964. Una delle poche in grado di tener testa nella commedia all’italiana ai cinque moschettieri Sordi, Tognazzi, Gassman, Manfredi e Mastroianni. La super star Sophia Loren, due Premi Oscar. Biagi la intervistò per Il Fatto dopo che un sondaggio americano l’aveva definita la sessantenne più affascinante del mondo. La puntata fece il botto: oltre 10 milioni di telespettatori. “Per me il cinema” disse a Biagi “è il pane. Non ho mai sacrificato un figlio per una parte, non ho frequentato corsi di recitazione, ho dovuto coltivarmi, imparare le lingue, ho fatto tutto da me”.

Il programma Rai3 per Enzo Biagi: le grandi interviste in onda domenica 14 giugno alle ore 13, Enzo Biagi e le celebrità, è realizzato da Rai3 con la collaborazione della Sede Rai dell’Emilia-Romagna