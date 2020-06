Alessandra Carnevali: “Il mistero del cadavere nella valigia” (Newton Compton Editori)

L’11 giugno sarà in tutte librerie e negli store online il quinto episodio della saga poliziesca che vede protagonista il commissario Adalgisa Calligaris

Una cartomante, un professore di storia medievale. un’antica reliquia scomparsa e un cadavere in una valigia. Strana storia, Commissario Calligaris!

Arriva l’11 giugno in tutte le librerie e negli store online IL MISTERO DEL CADAVERE NELLA VALIGIA (Newton Compton Editori), di Alessandra Carnevali, quinto romanzo che vede come protagonista il commissario umbro Adalgisa Calligaris. Prosegue con questa nuova indagine la saga poliziesca di grande successo iniziata nel 2016 con “Uno strano caso per il commissario Calligaris“, romanzo vincitore del premio #ILMIOESORDIO2015 e proseguita nel 2017 con “Il giallo di Villa Ravelli”, nel 2018 con “Il giallo di palazzo Corsetti” e nel 2019 con Delitto in alto mare, tutti editi da Newton Compton Editori.

La trama:

È la settimana che precede il Natale, festività che Adalgisa Calligaris, commissario di polizia di Rivorosso Umbro, odia con tutte le forze. La cittadina è alle prese con i frenetici preparativi per la vigilia. Ma qualcosa è destinato a scuotere l’idilliaca atmosfera natalizia. Vicino alla casa di Agata Ravanello, una donna anziana che vive con il marito malato di Alzheimer, viene ritrovata una valigia che contiene un cadavere fatto a pezzi. Di chi si tratta? E perché l’assassino ha deciso di sbarazzarsene nei pressi dell’unica casa sperduta in mezzo ai boschi di Passonero? Adalgisa dovrà affrontare un’indagine molto complicata, che vede coinvolti i personaggi più bizzarri: una blogger, una cartomante, un professore di storia medievale e l’immancabile ispettore Corvo. E stavolta il proverbiale intuito del commissario Calligaris sarà messo a dura prova da una vicenda in cui vendette e bugie si intrecciano ad antiche superstizioni.

L’autrice:

Alessandra Carnevali, è nata a Orvieto ed è laureata in Lingue. Nel 1996 si diploma come autrice di testi presso il CET di Mogol. Ha partecipato, in veste di autrice, al Festival di Sanremo 2002 con il brano All’infinito eseguito da Andrea Febo. Scrive romanzi, racconti e poesie. Nel 2007 è la prima blogger ufficialmente accreditata al Festival di Sanremo. Dal 2005 al 2012 ha curato online il blog Festival, sulla Musica italiana e Sanremo, per il network Blogosfere. Dal 2007 si occupa di promozione web per eventi e artisti emergenti. “IL MISTERO DEL CADAVERE NELLA VALIGIA”, è il suo quinto romanzo per Newton Compton.

“IL MISTERO DEL CADAVERE NELLA VALIGIA”, Newton Compton Editori, Nuova Narrativa Newton, 320 pagine al prezzo di 9,90 euro, sarà in distribuzione in tutte le librerie a partire dal 11 giugno 2020. L’opera è disponibile anche in e-book.

