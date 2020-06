#JournalismIsNotACrime firma l’appello di Articolo21 per dire no al carcere ai giornalisti

In Italia il 9 giugno la Corte Costituzionale si esprimerà sulla legittimità del carcere per i giornalisti, attualmente previsto nel Codice Penale per chi commette il reato di diffamazione a mezzo stampa

Da qui partecipa alla mobilitazione firma l’appello inviando una mail a redazione@articolo21.info

(Il disegno della campagna è di Gianluca Costantini)