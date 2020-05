Soddisfazione community inclusione donna per inserimento 11 donne task force Colao e Borrelli

11 Donne ingaggiate per supportare l’emergenza nazionale e fornire supporto tecnico scientifico alla conduzione di Colao e Borrelli. InclusioneDonna, la prima community nazionale interassociativa composta da 63 associazioni femminili nata con lo scopo di raggiungere una reale Parità di Genere nel mondo del lavoro e della rappresentanza, considera con soddisfazione la nomina di donne di valore all’interno delle TaskForce, con la collaborazione diretta del Presidente del Consiglio Conte. Essa rappresenta un risultato di TUTTE e per TUTTE raggiunto da uno sforzo comune, senza personalismi e da una straordinaria e unitaria mobilitazione. È più che mai necessario creare una voce equa e paritaria, in grado di migliorare il Gender Gap presente in Italia e rilanciare il paese mettendo in campo esperienze trasversali.