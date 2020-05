Riaperte Basiliche e tomba San Francesco Assisi Adesivi su panche per distanze e mascherine per chi sprovvisto

Riaperte ai fedeli le Basiliche e la Tomba di San Francesco d’Assisi. Una prima messa è stata celebrata stamani dai frati del Sacro Convento. «Le chiese aperte in questo periodo sono state un segno di speranza e fiducia. Abbiamo sanificato il complesso monumentale così come speriamo di “sanificare” il cuore da piccoli e grandi egoismi» ha detto il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato. Nelle Basiliche, sanificate nei giorni scorsi, viene fatto rispettare il distanziamento tra i fedeli e sulle panche sono stati messi appositi adesivi. Agli ingressi gel disinfettanti e mascherine per chi ne fosse sprovvisto.