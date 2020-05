Infortuni mortali. Fratoianni (Leu): “Ricominciano subito i morti sul lavoro, la Strage di Stato riprende”

”Solo ieri due morti sul lavoro. Un 55enne in provincia di Novara e un 58enne a Roma. E il giorno prima ancora un ragazzo di 29 anni a Livorno. Immagino che entro stasera l’elenco si allungherà. E’ questa la Fase Due della strage di Stato degli infortuni”

Lo afferma Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra Italiana.

“Non è questo – prosegue l’esponente di Leu – il modo migliore di riprendere. Serve un piano serio di sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro, e non solo di prevenzione dal Covid19.”

“ È intollerabile che la ripresa della produzione – conclude Fratoianni – significhi in realtà la ripresa degli incidenti mortali.”