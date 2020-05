L’analisi è di Virginia Padovese e Kendrick McDonald per NewsGuard, una struttura internazionale che verifica l’attendibilità dei siti di informazione e che sta monitorando le principali bufale sulla pandemia che circolano in rete e le decine di siti che pubblicano informazioni false o fuorvianti sul virus. Secondo NewsGuard, le 10 pagine, visto l’elevato numero di persone che le seguono, hanno contribuito significativamente alla diffusione della disinformazione sul Covid-19 condividendo gli articoli pubblicati da due siti: ViralMagazine.it e FanMagazine.it. Entrambi questi siti sono stati valutati “rossi” da NewsGuard, ovvero non rispettano i criteri fondamentali di credibilità e trasparenza.

NewsGuard ha trovato molti altri siti italiani che hanno condiviso disinformazione sul Covid-19.

Le pagine di Facebook incluse in questo elenco sembrano anche servirsi di pratiche ingannevoli. Tutte e 10 hanno… Continua su professionereporter