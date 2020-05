56a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. 22-29 agosto

Pesaro 22 – 29 agosto 2020Teatro Sperimentale – Cinema in Piazza del PopoloCinema in spiaggia – Palazzo Gradari

PESARO – La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, oltre a mettere on line circa 40 film delle passate edizioni per l’iniziativa #iorestoacasa, ha seguito costantemente la situazione dell’emergenza sanitaria per valutare le modalità di svolgimento della sua 56a edizione in sicurezza. Ora, con l’ultimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri che consente la riapertura delle sale cinematografiche, è possibile per il festival organizzare la nuova edizione, che si terrà a Pesaro dal 22 al 29 agosto 2020, seguendo tutte le procedure sanitarie e di sicurezza nel rispetto della salute dei lavoratori e degli spettatori.

«Sarà un’edizione speciale – dice il direttore Pedro Armocida – organizzata in una forma adattata alle possibilità del momento e in cui verranno privilegiati gli spazi all’aperto come il Cinema in piazza. Sarà una Mostra ancora più attenta al nuovo cinema grazie alla selezione del concorso internazionale che quest’anno ospiterà lavori di ogni formato, durata, e non solo di autori e autrici esordienti. Insomma un’apertura totale al nuovo e al cinema più diverso che da ogni parte del mondo troverà la sua giusta collocazione a Pesaro. Ringrazio il comitato di selezione (Paola Cassano, Cecilia Ermini, Anthony Ettorre e Raffaele Meale), per il prolungato lavoro di visione dei film che stiamo facendo insieme».

In accordo con le linee programmatiche decise con il comitato scientifico (Bruno Torri, presidente, Pedro Armocida, Laura Buffoni, Andrea Minuz, Mauro Santini, Boris Sollazzo, Gianmarco Torri e Walter Veltroni), la Mostra ha già annunciato l’evento speciale, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, dedicato a Giuliano Montaldo che quest’anno ha compiuto 90 anni. Oltre alla retrospettiva dei suoi film, l’omaggio prevede una tavola rotonda e una pubblicazione monografica a cura di Pedro Armocida e Caterina Taricano edita da Marsilio nella collana Nuovocinema fondata da Lino Miccichè.

L’organizzazione della 56a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, per far svolgere l’evento in sicurezza, seguirà tutte le direttive nazionali e regionali di concerto con la città di Pesaro: il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini che dichiara: «La conferma dell’edizione 2020 della Mostra del Nuovo Cinema è una bellissima notizia. Piazza del Popolo, il Teatro Sperimentale e anche la spiaggia pronti ad accogliere appassionati e studenti di cinema, un fortissimo segnale di ripresa e un periodo dell’anno, immediatamente dopo il Rossini Opera Festival, in cui Pesaro mostra da sempre un fascino particolare».