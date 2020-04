Puente: combattiamo le fake news con l’aiuto di Google e Facebook

(A.G.) David Puente si occupa di fact checking a Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana e diretto da Umberto La Rocca. Giornalista, ha lavorato con Antonio Di Pietro e Davide Casaleggio. Ha collaborato con la presidente della Camera, Laura Boldrini, per la campagna “Basta bufale”. E’ uno degli esperti chiamati dal governo per la task force sulle fake news, ovvero “Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al COVID-19 sul web e sui social network”.

Vale a dire il ministero della Verità, già inventato da George Orwell.

“Ma no. Girano molte fake news sulla task force sulle fake news”.

In questa task force oltre a Puente ci sono Riccardo Luna (editorialista di Repubblica), Francesco Piccinini (direttore di Fanpage), Ruben Razzante (professore di diritto dell’informazione alla Cattolica di Milano), Luisa Verdoliva (docente di Elaborazione dei segnali multimediali alla Federico II di Napoli), Giovanni Zagni (direttore di Pagella Politica), Fabiana Zollo (ricercatrice sui flussi informativi online alla Ca’ Foscari di Venezia), Roberta Villa (medico).

Quindi, vi vedete al mattino e leggete i giornali, guardate i siti, i notiziari tv.

"Innanzitutto non ci vediamo. Ci sentiamo online, utilizziamo Google drive. Facciamo delle call. Il nostro compito è trovare risposte…