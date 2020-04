Coronavirus: Mauri, Meloni chiarisca difesa delle fake

“Non si capisce per quale motivo la batteria comunicativa di Fratelli d’Italia insista a difendere le Fake News. Che si attivi per difendere l’uscita infelice di Giorgia Meloni lo si può capire. Ma non si capisce invece il perché la leader di Fratelli d’Italia non abbia ancora trovato il tempo di chiarire il proprio pensiero e dire chiaramente chele Fake News sono pericolose per tutti e che anche lei si batterà per contrastarle”. Così il Vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri replica alle dichiarazioni di esponenti di Fdi che avevano criticato una sua precedente dichiarazione. “La Meloni proponga un suo metodo piuttosto – aggiunge Mauri-. Tutti sono disponibili ad ascoltarla. Ma nessuno sarà disponibile a chiudere gli occhi di fronte a continue campagne di disinformazione organizzate ad arte per inquinare l’informazione seria. Tutta l’informazione, a prescindere dagli orientamenti politici. Qui non ci sono in discussione le opinioni, ma le falsità rispetto alla realtà dei fatti. D’altronde l’apprezzamento all’iniziativa del Governo è arrivata anche dal Presidente del Veneto Luca Zaia, uomo non certo ‘sospettabile’ di simpatie verso l’Esecutivo. Aspettiamo ansiosi chiarimenti e proposte in questo senso da parte dell’On Meloni. Altrimenti ogni minuto che passa non può che alimentarsi il sospetto che qualcuno voglia usare le Fake News a proprio uso e consumo”.