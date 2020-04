“ContaGiò”. Una canzone e una campagna per medici e infermieri

Una canzone a sostegno di medici, infermieri, volontari e personale sanitario. A scriverla Stefano Corradino, direttore Articolo21 che ha pensato di lanciare una campagna sulla piattaforma gofundme per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa.

“In questa emergenza – scrive Corradino – anche le parole finiscono per cambiare il loro senso convenzionale. “Negativo” diventa un termine positivo per intendere l’assenza di malattia. Al contrario “positivo” è sinonimo di contagio. E allora in questo brano che ho scritto, per raccontare l’infausto momento che stiamo vivendo, la parola “Contagio” diventa Conta Giò, un invito a contare e a ringraziare gli eroi di questo fardello che, a differenza dei film, hanno il camice e non il mantello. Una canzone dedicata al personale sanitario che per aiutare i malati diviene spesso esso stesso malato… Contiamoli, cantiamoli. La musica per esorcizzare il male. In un abbraccio a distanza, dalle proprie case o dai balconi in attesa che da virtuale torni ad essere reale. Attraverso questa piattaforma chiediamo un sostegno a un soggetto, uno per tutti, la Croce Rossa, con i suoi medici, infermieri e tutti i volontari, donne e uomini straordinari, al lavoro giorno e notte senza più orari, senza più calendari…”