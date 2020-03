Rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Il debutto della Stagione 2020 slitta al 28 maggio

L’Istituto Nazionale del Dramma antico, per far fronte all’epidemia Covid-19, conformemente alle direttive del DCPM dell’8 e del 9 marzo 2020 informa che il debutto della Stagione 2020 delle rappresentazioni classiche nel Teatro Greco di Siracusa è rinviato al 28 maggio.

I biglietti acquistati per assistere agli spettacoli dall’8 al 27 maggio 2020 restano validi per le repliche in programma dal 28 maggio al 5 luglio 2020 o per assistere, senza costi aggiuntivi, agli spettacoli della Stagione 2021.

Per modificare le date dei biglietti acquistati e aggiornare le prenotazioni già effettuate relative agli spettacoli annullati, vi preghiamo di contattare la biglietteria, scrivendo una email all’indirizzo biglietteria@indafondazione.org, o telefonando al numero verde 800542644 o al numero fisso 0931487248.

Il servizio di biglietteria è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17.

Per sostenere gli artisti e i lavoratori impegnati nel ciclo di rappresentazioni classiche, colpiti da un’emergenza straordinaria, vi chiediamo di rinunciare al rimborso dei biglietti: un piccolo sacrificio in cambio di un grande sostegno.

Per avere informazioni dettagliate sui programmi e sulle attività dell’Inda, vi invitiamo è possibile seguire un apposito sito e canali telematici.

www.indafondazione.org

Invariati gli spettacoli in programmazione che saranno