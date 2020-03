Presidente Sassoli: basta Lesbo e Erdogan

La Grecia è abbandonata a se stessa e l’isola di Lesbo è sopraffatta dal flusso migratorio prevalentemente siriano. A Erdogan la UE sta pagando il lavoro sporco di trattenimento di esuli in campi indecenti, di cui apre i cancelli solo per ricattare il committente europeo. Presidente Sassoli: l’Europa dov’è? Lei ha comunicato di volersi recare in Grecia. E’ una buona notizia. Ma il suo sopralluogo ha un senso solo se poi seguiranno aiuti immediati ai greci. E soprattutto, il varo una politica vera per gestire l’emigrazione, mettendo in conto piani pluriennali e finanziamenti adeguati. Differire soluzioni strutturali per affidarsi a dittatori violenti e ingordi non risolve il problema della migrazione, ma lo rimanda e ingigantisce.

Per storia, valori e civiltà, l’Europa non può continuare a girarsi dall’altra parte.

Chi ignora la dignità degli altri, perde la propria.