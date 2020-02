Ritorna la fragilità medievale del male oscuro e contagioso

Muoiono i vecchi malati a causa del coronavirus. Quando il presidio dei farmaci non copre una patologia, la selezione naturale riprende il suo corso, come ha fatto per milioni di anni. Siamo rientrati nella storia della nostra specie da una botola, che si è aperta sotto i nostri piedi all’improvviso. Non ce lo aspettavamo: dopo decenni di onnipotenza medica e sicurezza antibiotica, ritorna la fragilità medievale del male oscuro e contagioso.