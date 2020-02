“Italiani per Assange” il 23 febbraio in piazza del Popolo a Roma

Domenica 23 febbraio 2020 il gruppo Italiani per Assange organizza un evento in Piazza del Popolo a Roma dalle ore 16:00 alle ore 19:00, per sensibilizzare i cittadini sulla richiesta che si alza da tutto il mondo per la liberazione del giornalista Julian Assange e l’opposizione totale alla sua estradizione negli Stati Uniti. L’evento prevede una sedia vuota ispirata all’opera dell’artista Davide Dormino “Anything to say?” sulla quale si alterneranno coloro tra i presenti che vorranno far sentire la loro voce a favore di Assange. Assange che, dopo essersi rifugiato per 7 anni all’interno dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, è rinchiuso da quasi un anno in isolamento nella prigione di massima sicurezza a Belmarsh, con l’estradizione rischia 175 anni di reclusione per aver diffuso attraverso la piattaforma WikiLeaks, di cui è fondatore, numerosi crimini dei governi di tutto il mondo. Il prossimo 24 febbraio a Londra inizierà il processo per l’estradizione che, oltre a mettere in pericolo la sua vita, rappresenta un attacco alla libertà di stampa e di informazione. Il gruppo Italiani per Assange è nato spontaneamente tra cittadini informati e consapevoli per promuovere iniziative a sostegno di questo valore fondante della democrazia.