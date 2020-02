Gli eroi invisibili del nostro tempo

Grazie a tutti quelli che, spesso senza clamore mediatico, stanno lavorando per arginare a livello nazionale, a Lodi e nel lodigiano il corona virus.

Mi piace chiamarli eroi invisibili, persone che oggi – complice anche la mascherina – non hanno volto ma si stanno impegnando oltre ogni limite. Non hanno orari, hanno lasciato il cartellino a casa perché non potrebbe esistere sistema che certifica la loro presenza in ogni momento.

Ho parlato con tante persone che lavorano in ospedale. Mi ha colpito la straordinaria professionalità, impegno e abnegazione che stanno mettendo nel loro lavoro. Mi ha colpito su tante cose sentite una frase di un amico: “devo lavorare siamo decimati”. Ecco credo che questo pensiero riassuma bene ciò che avviene in Italia e nel nostro territorio. Solo uniti e senza panico supereremo anche questo momento difficile. Continuiamo a vivere la vita nel modo più sereno possibile cercando di rispettare le regole che l’organizzazione mondiale della sanità ha diffuso. Nei nostri comportamenti non affidiamoci a chiromanti della scienza ma solo a fonti ufficiali.

*già Assessore del Comune di Lodi