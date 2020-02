Processo Baglioni-Spada: Cassazione conferma condanna a Carmine Spada

“Siamo felici per questa sentenza che porta in sé un messaggio di speranza: chi denuncia vince. #Noi siamo vicini ad Adriano e a tutti quelli che stanno riscrivendo la storia del nostro territorio, combattendo a testa alta la mafia.”

Questo, il commento di Massimiliano Vender, presidente dell’associazione antimafia #Noi, sulla conferma della condanna per estorsione, con metodo mafioso, al boss degli Spada.