Musica: Dall’India all’Italia, con Amore… Il 28 febbraio il cantante filantropo Sumeet Tappoo in concerto a Milano nel tour Europeo Heart to Heart

Il timbro inconfondibile, i suoni, i colori ma anche la filantropia dell’India approdano in Italia al concerto del cantante Sumeet Tappoo per sostenere la creazione del più grande ospedale gratuito al mondo in India (a Muddenahalli in Karnataka), la cui costruzione è prevista a Novembre 2025.

Sarà la città di Milano, in particolare, ad accogliere la stella della musica indiana, nell’ambito del suo Tour Europeo 2025: l’appuntamento è per la sera del 28 Febbraio al Teatro Blu, seguendo a ruota il grande successo del suo recente album Dil Pareshan Karta Hai (in collaborazione con il leggendario Gulzar) e Legacy (con la colonna della musica indiana, Anup Jalota). Anticipano la data italiana, le tappe europee, tra le quali Londra (16 Febbraio), Amsterdam (21 Febbraio), Eindhoven (23).

Noto per la sua voce vellutata quanto potente, Tappoo sarà accompagnato da una band di musicisti di pregio di Mumbai, presentando una collezione dei suoi successi e brani devozionali.

Forte di una discografia impressionante fatta di oltre 70 album e singoli, splendide collaborazioni con le leggende musicali di Bollywood e dell’industria musicale indiana, l’artista ha all’attivo oltre 1100 concerti live, dall’India alle Fiji (di cui è originario), agli States, Emirati Arabi, Australia, Argentina, Brasile, Nuova Zelanda, all’Europa e all’Africa; le sue performance catturano l’audience in un coinvolgente mix di emozioni e una vocalità avvolgente e calda.

Ma la musica di Tappoo parla di umanità e di armonia tra gli uomini, che si spingono oltre le note e che si amplificano attraverso il linguaggio universale della musica, per sensibilizzare le anime nel nostro continente ad un costante dialogo responsabile.

Il concerto e il tour 2025 sono, infatti, specificamente dedicati a sostenere la stessa vocazione filantropica di Tappoo, che lo vede Ambasciatore della Missione Umanitaria Globale fondata da Sri Madhusudan Sai, leader umanitario ispirato dagli insegnamenti e concreto esempio del proprio Maestro Spirituale e filantropo Sri Sathya Sai Baba (di cui anche Tappoo è discepolo di lungo corso), il cui centenario dalla nascita verrà celebrato con grande enfasi in tutto il mondo e in India a novembre 2025.

Sri Sathya Sai Baba, Maestro e Leader spirituale e filantropo, ha incarnato i principi di Amore Universale, Servizio e Unità di tutte le religioni. Attraverso i Suoi insegnamenti di “Love All, Serve All,” (Ama tutti, Servi tutti), “Help Ever Hurt Never” (Aiuta sempre non ferire mai), ha ispirato innumerevoli persone ad abbracciare il servizio disinteressato come stile di vita. L’eredità che ha lasciato al mondo include istituti scolastici dalle scuole primarie all’università, ospedali e progetti sociali, offerti alla collettività in totale gratuità, che hanno aiutato ed elevato milioni di persone.

Guidato dalla Sua profonda filosofia, Sri Madhusudan Sai porta avanti questa missione di amore e servizio all’umanità in tutto il mondo, nella convinzione che nutrizione, educazione e cure mediche sono diritti universali e non privilegi. Guidato dall’antico principio indiano di Vasudhaiva Kutumbakam (One World One Family – Un Mondo Una Famiglia), crede nell’inerente dignità di ogni essere umano e nella responsabilità morale di servire i più vulnerabili. Immaginando un mondo dove le nazioni, le società e gli individui si supportano gli uni con altri come una famiglia, è spinto da un incrollabile impegno ad elevare l’umanità.

Questa leadership ha ispirato e continua ad ispirare un movimento globale di servizio disinteressato che trascende le barriere di nazionalità, razza e condizioni economiche, riconoscendo la connessione tra tutte le persone.

La Missione Globale di Servizio e Spiritualità guidata da Sadguru Sri Madhusudan Sai, a partire dal 2011 ad oggi, si snoda attraverso 80 Nazioni nel Mondo, secondo la visione, Un Mondo Una Famiglia – One World One Family, in settori di vitale importanza, tramite la Sai Global Federation of Foundations, una comunità di enti caritatevoli fondati in tutto il mondo per contribuire ad alleviare l’umana sofferenza.

Nutrizione: un servizio gratuito di prima colazione che nutre 10 milioni di bambini in età scolare in tutta l’India, su 143 mila scuole in India e altre scuole in nazioni esterne all’India.

Educazione: 3700 studenti, attraverso una rete di campus tra India e Nigeria, ricevono gratuitamente un’educazione basata sui valori umani di Verità, Rettitudine, Pace, Amore e Non Violenza. In India ci sono 28 Campus scolastici, inclusa un’Università (University for Human Excellence) e la prima Scuola di Medicina gratuita al mondo.

Salute: Dieci ospedali super specialistici in India (cinque pediatrici cardiologici, cinque ospedali madre-figlio), e due ospedali multi-specialistici, unitamente a diversi centri diagnostici, iniziative a supporto della comunità, tre ospedali al di fuori dell’India (Fiji, Sri Lanka, Nigeria) e un centro medico negli Stati Uniti che, tutti, rendono servizi medici totalmente gratuiti. Alcuni numeri: oltre 22 mila operazioni, oltre 3 milioni di visite per pazienti esterni, oltre 12400 parti, oltre 34 mila trattamenti per difetti cardiaci pediatrici, oltre 109 mila pazienti ricoverati.

Spiritualità: 11 Centri per lo Sviluppo Umano sono stati fondati in 10 Nazioni per supportare il benessere spirituale e personale, tra cui la Casa del Divino, nel nostro Paese, in Assisi.

Oggi, Sumeet Tappoo è il Direttore della ONG Sai Prema Foundation Fiji che ha realizzato lo Sri Sathya Sai Sanjeevani Children’s Hospital, il primo ospedale pediatrico cardiologico del Sud Pacifico, di cui è Presidente. Ha ricevuto onorificenze e premi per la sua musica e il suo impegno filantropico, tra gli altri dal Presidente delle Fiji, dal World Book of Records UK, dalla Presidenza degli Stati Uniti, dall’Assemblea legislativa della California, dal Presidente dell’India e dal Governo Indiano, nonché svariati Clef Music Awards in India.

Il ricavato del tour andrà dunque a sostenere le iniziative sanitarie gratuite della Missione Umanitaria Globale di Sri Madhusudan Sai e la creazione del nuovo Ospedale con capienza di 600 letti a Muddenahalli nel distretto di Chikkaballapur in Karnataka (India) che sarà il più grande ospedale gratuito al mondo. L’inaugurazione dell’ospedale è prevista a Novembre 2025.

“Sono davvero emozionato per questo tour dove presenteremo musica devozionale in varie città nel Regno Unito e in Europa”, ha dichiarato Tappoo nell’esprimere il suo entusiasmo. “Ciò che rende questo tour particolarmente significativo – prosegue – è che tutti i concerti contribuiranno a una causa nobile, ossia raccogliere fondi per sostenere cure mediche gratuite in India. Quando la musica e il servizio sociale convergono, creano un’energia divina che risuona, diffondendo bontà e significato. Questo è il cuore della nostra missione.”

