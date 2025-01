31 anni fa l’assassinio a Mostar degli inviati Rai Luchetta, Ota e D’Angelo

0 0

Trentun anni fa, il 28 gennaio 1994, gli inviati della sede Rai di Trieste Marco Luchetta, Alessandro Saša Ota e Dario D’Angelo entrarono a Mostar approfittando di una tregua per realizzare un servizio sui bambini senza nome: volevano raccontare per far sapere e far riflettere, per suscitare una reazione alla barbarie che si stava consumando in quelle terre e contrastare la rimozione collettiva della guerra che allora come ora era ed è diffusamente in atto. Furono zittiti da una granata che li uccise tutti e tre, ma che risparmiò il piccolo Zlatko a cui fecero da scudo con i loro corpi. Da quella tragedia nacque la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin (https://fondazioneluchetta.eu), che in questi primi tre decenni ha accolto e curato 850 bambine e bambini, il primo dei quali fu proprio Zlatko; successivamente ha preso avvio anche un premio giornalistico internazionale (https://premioluchetta.com), che nel 2024 ha spento le prime 20 candeline inaugurando due nuove sezioni: una dedicata alla Rotta balcanica e una alla radiofonia. Entrambe le realtà si propongono di continuare il lavoro iniziato da Marco, Saša e Dario togliendo dall’invisibilità persone che rischiano di restare senza diritti, primo tra tutti quello alla vita e a una vita dignitosa.

Martedì 30 gennaio 2024 a Mostar, nel cortile dove i tre operatori dell’informazione hanno perso la vita, tante persone tra cui gli alunni di una scuola e una delegazione proveniente dall’Italia si sono ritrovate per rendere loro omaggio assieme all’Ambasciatore d’Italia in Bosnia Erzegovina Marco Di Ruzza, che ha promosso l’iniziativa. Tra i familiari presenti ha preso la parola il figlio di Marco, Andrea Luchetta (aveva 8 anni quando ha perso il papà), giornalista, inviato di guerra, che ha rivolto ai presenti e in particolare alle autorità un appello alla responsabilità privo di qualunque tipo di retorica e pieno di speranza, che riproponiamo per intero, perché mai come ora c’è bisogno di lavorare per sradicare i semi d’odio, onorando la memoria di questi nostri colleghi, che alla pace ci credevano davvero fino rischiare la vita.

La prima volta che sono venuto in questo cortile era il 2007. Mi ha accompagnato Zlatko, il bambino che era insieme a papà, Dario e Saša. Mentre camminavamo per i vicoli, mi sembrava che i palazzi si stessero chiudendo su di me, che la realtà stesse collassando. Avevo immaginato per 13 anni questo cortile. Mi sentivo fragile, disorientato. Ci ho messo delle ore per lasciar uscire il dolore. E quando finalmente ha vinto le barriere che avevo costruito, quando ho iniziato a sentirmi disperatamente solo, dalla notte è spuntato un cagnone nero. Mi ha fatto la guardia in silenzio e poi mi ha abbracciato. L’ho chiamato Stari, mi è rimasto al fianco per 15 anni.

Non ho mai parlato pubblicamente di queste cose, detesto come le vicende più intime diventino chiacchiericcio, superficialità. Ma qui lo faccio perché so di essere in mezzo a fratelli, a persone che hanno sofferto quello che abbiamo sofferto noi, e spesso ben di peggio. Quando cammino per Mostar avverto una strana sensazione di familiarità.

Mostar non è la città che ha tolto papà a mia mamma, a mia sorella Carolina e a me. È la città per cui papà ha sentito un’urgenza così profonda da fare quello che ha fatto. Ha provato un’empatia meravigliosamente umana e ha scelto di ascoltarla. Ha scelto di essere parte di una comunità. Una comunità che non ha declinazione etnica, religiosa, linguistica o qualsiasi altra idiozia ci siamo inventati per spararci addosso e derubarci. La stessa empatia che ha provato per le vittime musulmane, ne sono certo, l’avrebbe provata per le vittime cattoliche, ortodosse, atee, agnostiche, buddhiste e tutto quello che volete.

La sofferenza ovviamente non è una lavatrice. Non ci rende per forza uguali, non lava via le responsabilità. Sappiamo da che parte del Bulevar è partita la granata. Non sappiamo se fosse diretta a loro in quanto testimoni, o se fosse l’ennesimo tentativo di ammazzare qualche persona a caso. Non ci fa nessuna differenza. Chi ha sparato è un criminale. Chi gli ha dato una giustificazione ideologica per farlo non è degno di stare qui.

Apprezziamo la presenza delle autorità oggi, sappiamo che non era scontata. E rivolgo loro un invito, a nome della mia famiglia: assumetevi la responsabilità della vostra presenza. Dopo le corone, dopo i discorsi, lavorate per liberare Mostar dalla cappa che ancora la opprime. Opponetevi a chi ha bisogno dell’odio per difendere il suo potere, in tutte le comunità, se non volete insultare la memoria delle persone che oggi ricordate.

Mostar per me e mia sorella è nostro padre. Mostar è l’empatia che ci ha insegnato a provare. Mostar è tutto quello che ci rende diversi da chi non sa parlare di dolore. Da chi non lo vuole guardare, da chi lo ostenta, da chi lo manipola per costruirci sopra un potere meschino. Mostar sono gli uomini che hanno rifiutato di uccidere, i cittadini che hanno nascosto i perseguitati. Mostar è chi crede in una comune radice umana. Mostar è un cane silenzioso, che ti tiene in equilibrio quando ti manca la terra sotto i piedi. Mostar appartiene a loro, non a chi commercia veleno.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21