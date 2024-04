Immaginate se tornasse Trump… Intervista con Jeffrey Tulis

0 0

Il predominio di un uomo solo al comando, senza limiti e senza alcuna remora morale. Le istituzioni calpestate. La democrazia messa a rischio. Il vivere civile ridotto a una sorta di Far West, con conseguente stravolgimento del senso comune. L’isolazionismo. L’informazione, in particolare quella sgradita, irrisa e allontanata in malo modo. Le fake news e la post-verità elevata a sistema. Senza contare le possibili vendette, ovviamente ferocissime, nei confronti di chiunque abbia osato provare a contrastarne l’ascesa e il ritorno al potere. Questo è ciò che rischiano gli Stati Uniti qualora Trump, a novembre, dovesse essere rieletto alla Casa Bianca. Siete proprio sicuri, tuttavia, che gli scenari qui delineati da Jeffrey Tulis, insigne politologo dell’università di Austin (Texas), siano così estranei alla realtà italiana ed europea?

Partiamo da un dato che sorprende noi europei. L’America è sempre stata un Paese innovativo, animato da una passione quasi eccessiva per i giovani. A novembre, invece, a contendersi la Casa Bianca saranno due ottantenni. Perché nessun quaranta-cinquantenne, su entrambi i fronti, ha avuto la capacità di emergere?



Donald Trump si candida alla presidenza perché è la migliore strategia per evitare o mitigare i suoi gravi problemi giudiziari. È un candidato insolito perché, avendo perso le elezioni precedenti, è riuscito comunque a mantenere il controllo del suo partito come se fosse un presidente in carica. Lo ha fatto delegittimando le elezioni agli occhi dei suoi sostenitori. Non a caso, per molti di loro non ha perso le elezioni del 2020 e ciò gli ha permesso di mantenere i vantaggi all’interno dei repubblicani che oggi ne determinano la nuova nomination. Quando gli uscenti scelgono di candidarsi alla rielezione, nella politica americana spesso è difficile per gli sfidanti più giovani avere successo: non impossibile, ma difficile. Trump ha capito come dare l’impressione di essere un presidente in carica agli occhi dei repubblicani, anche se sicuramente non lo era secondo i termini della Costituzione americana.

Joe Biden è l’attuale presidente in carica degli Stati Uniti. Ha scelto di candidarsi di nuovo per lo stesso motivo per cui si candidò quattro anni fa. Crede di essere la persona nella posizione migliore per sconfiggere Trump e preservare la democrazia costituzionale in America. Probabilmente, questo era vero all’epoca, ma non credo che lo sia oggi. Penso che attualmente il giudizio di Biden sia sbagliato. Ci sono molti giovani leader democratici di talento che, a mio avviso, avrebbero dovuto correre in primarie aperte per essere il leader del partito. Josh Shapiro (governatore della Pennsylvania), Gretchen Wittmer (governatrice del Michigan), Wes Moore (governatore del Maryland), Gavin Newsome (governatore della California), Kamala Harris (attuale vicepresidente); e Pete Buttegieg (attuale segretario dei Trasporti) sono tutti giovani, talentuosi e vitali. Se avessero partecipato alle primarie, il partito avrebbe scelto la persona meglio posizionata per sconfiggere Trump.

In “The Rethorical Presidency” affronta le diverse forme di comunicazione e l’evoluzione del rapporto tra i presidenti americani e i media. La comunicazione di Trump si basa su una disintermediazione quasi totale e su un attacco costante ai giornalisti indesiderati. Cosa comporta questa evoluzione?



In “The Rethorical Presidency” descrivo il significato del fatto che i presidenti si appellino sempre più spesso “sopra le teste del Congresso”, direttamente al popolo, su questioni di ordine pubblico. Da quando il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1987, i nuovi media hanno svolto un ruolo più importante nel determinare quali aspetti della presidenza e della politica americana siano visibili e conosciuti dai cittadini. I media stessi si sono evoluti: da poche reti televisive e pochi giornali importanti a molte fonti di informazione e notizie concorrenti. Trump ha perfezionato la capacità di parlare “sopra le teste” dei media mainstream coltivando e sviluppando i propri mezzi di comunicazione – sia attraverso l’affiliazione di parte, come Fox News, sia costruendo letteralmente la propria piattaforma di social media (Truth). Questi sviluppi hanno contribuito all’iperpartitismo della politica americana odierna e al correlato fenomeno dei cittadini divisi in “silos”, in cui molte “notizie” vengono filtrate attraverso lenti e pregiudizi di parte. Ciò non è del tutto nuovo nella politica americana. Nel diciannovesimo secolo, i giornali americani erano dichiaratamente partigiani. Ciò che è diverso ora è il modo e, nello specifico, il modo in cui il GOP è partigiano. Il GOP di Trump persegue il suo scopo attaccando le comprensioni basilari di fatti, scienza, indagine e verità. La faziosità convenzionale era “di parte”, ma offriva al pubblico tesi verosimili e rispondeva alle tesi fondate sulla verità dell’altra parte. Il GOP di oggi sfrutta una retorica che non è neutralizzabile dalle pratiche ordinarie di conversazione e inchiesta. Ad esempio, le sue tesi di cospirazione non si limitano a evidenziare fatti inspiegabili e a fare congetture sulle loro origini o connessioni (come hanno fatto le “teorie della cospirazione” in passato), ma inventano interamente i fatti. Il GOP di Trump crea e ricrea interi mondi immaginari affinché i suoi seguaci possano crogiolarvisi e contro i quali non possono esserci sfide retoriche efficaci. In molti sensi è corretto descrivere la politica di Trump come orwelliana.

È stato ed è tuttora uno dei principali oppositori del trumpismo. Quali rischi comporterebbe una sua eventuale rielezione? Esiste davvero la possibilità che l’America devii dal suo tradizionale corso democratico?



A mio avviso, c’è una forte probabilità che l’elezione di Donald Trump significherebbe la fine di un “esperimento” di democrazia costituzionale durato duecentocinquant’anni. Come scrisse il grande scrittore e pensatore Umberto Ecco sulla New York Review of Books negli anni ’80, nel suo saggio sull’Ur-Fascismo, il fascismo assume forme molto diverse a seconda del contesto in cui emerge e si sviluppa. Per questo motivo, il fascismo americano sarà diverso dal fascismo tedesco e italiano, sotto molti aspetti. Qualora Trump dovesse essere rieletto, inoltre, accadrà che la persona di Trump sostituirà la carica di Presidente, che l’amministrazione statale e il servizio civile professionale saranno politicizzati e impiegati per gli scopi personali di Trump, che i militari saranno schierati all’interno degli Stati Uniti per far rispettare le inclinazioni personali e le animosità di Trump e che Trump tratterà le leggi e i requisiti costituzionali (come la limitazione di due mandati per servire come presidente) come elementi a sua discrezione. Sondaggi condotti da storici e scienziati politici americani già “valutano” Trump come il peggior presidente della storia americana – e questa valutazione è persino troppo generosa nei confronti di Trump.

Qual è la sua opinione sulla presidenza Biden? Cosa ne approva e cosa ne critica?



Credo che se il presidente Biden avesse scelto di non ricandidarsi, ovvero di ritirarsi alla fine del suo primo mandato, sarebbe stato considerato, nel tempo, come uno dei sei o sette presidenti più importanti della storia americana. Avendo ottenuto la carica in un governo diviso (con il GOP che controlla la Camera, i Democratici con una risicata maggioranza al Senato e una Corte Suprema dominata da giuristi conservatori nominati dai repubblicani) è sorprendente ciò che Biden è riuscito a realizzare. Tra i suoi successi ricordiamo: l’aver gestito con successo la pandemia dopo che era stata tragicamente gestita da Trump, l’aver evitato la recessione prevista dalla maggior parte degli economisti, l’aver approvato un disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture che era stato necessario per molti decenni e che era stata una priorità assoluta e fallita dell’amministrazione Trump, l’aver rinvigorito l’economia, che è arrivata a guidare il mondo intero sulla via della crescita, l’aver salvato e riveduto la NATO dopo che Trump l’aveva quasi distrutta, l’aver consentito all’Ucraina di difendersi con successo senza soldati americani sul terreno, causando così perdite significative per la Russia, e altro ancora. Naturalmente, ci sono stati anche degli errori: i tempi e l’esecuzione del ritiro dall’Afghanistan, i tempi del sostegno all’Ucraina, i fallimenti nella gestione della crisi in Medio Oriente dopo il barbaro attacco contro Israele da parte di Hamas e, cosa forse più significativa, l’incapacità di rispondere in modo più aggressivo ed efficace all’afflusso di migranti al confine meridionale. Ma, nel complesso, i successi politici di Biden sono stati oggettivamente sorprendenti e sono stati ottenuti nelle condizioni politiche, economiche e sociali più difficili e impegnative possibili. Per ironia della sorte, quella che sarebbe stata sicuramente un’imponente eredità storica potrebbe essere annullata dalle elezioni di novembre, indipendentemente dal fatto che vinca o perda. A volte la cosa più saggia nella vita è smettere quando si è in vantaggio.

