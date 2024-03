Mille bare in piazza, con i morti sul lavoro non si scherza più. Iniziativa della Uil a Roma

0 0

Mille bare in Piazza del Popolo. È l’iniziativa shock, organizzata dalla Uil, per martedì 19 marzo, per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tragedia delle morti sul lavoro.

Un flash mob sui generis, con più di mille bare – tante quante sono, ogni anno, le vittime sui luoghi di lavoro – che occuperanno l’intera storica piazza della Capitale. Per ricordare chi, alla fine della giornata, non ha più fatto ritorno alle proprie case e ai propri cari, per non rassegnarsi all’idea assurda che si tratti di morti inevitabili, per sollecitare la politica e il Governo a mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a rafforzare la prevenzione, a investire in sicurezza, a sanzionare giustamente i trasgressori.

Nella giornata della Festa del papà, proprio per commemorare quei genitori, padri e madri, ma anche quelle figlie e quei figli, caduti sul lavoro, il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, sarà in Piazza del Popolo, per leggere alcuni nomi di quelle persone la cui vita è stata spezzata dal mancato rispetto delle regole sulla sicurezza.

