Slovacchia: la mancanza di giustizia per l’assassinio di Kuciak e Kušnírová è aggravata dai crescenti attacchi alla libertà di stampa

0 0

I maggiori osservatori europei sulla libertà di informazione e gli attacchi ai giornalisti hanno pubblicato un documento sul percorso di giustizia del caso del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová uccisi sei anni fa. Lo pubblichiamo integralmente condividendone il contenuto.

“Nel sesto anniversario della brutale uccisione del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová, la Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ) si è unita alle organizzazioni firmatarie nel rinnovare la nostra richiesta di giustizia tanto attesa per i loro omicidi e l’imperativo di rompere il ciclo dell’impunità. Ricordando Ján e Martina, siamo allarmati dalle crescenti minacce allo stato di diritto e alla libertà dei media in Slovacchia, in particolare in relazione alla mancanza di responsabilità per i crimini, alla ridotta protezione dei controlli pubblici e alla forte erosione delle istituzioni democratiche. Le organizzazioni internazionali sottoscritte chiedono alle autorità slovacche di adempiere al loro obbligo di proteggere la libertà dei media e di espressione e di garantire piena giustizia per gli omicidi di Ján Kuciak e Martina Kušnírová. Incoraggiamo le istituzioni dell’UE ad assumere una posizione ferma per prevenire l’erosione della democrazia nel paese.

Il 21 febbraio 2018, il giornalista investigativo Ján Kuciak e la sua fidanzata Martina Kušnírová sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella loro casa. Kuciak, noto per i suoi articoli sulla corruzione per Aktuality.sk, aveva scoperto presunti schemi di corruzione e frode fiscale che coinvolgevano importanti figure imprenditoriali con sospetti legami con il partito Smer-SSD del primo ministro Robert Fico e con la criminalità organizzata.

L’assassinio sconvolse il Paese e portò alle dimissioni di Fico e del suo gabinetto. Tuttavia, sei anni dopo, la giustizia resta sfuggente per le famiglie delle vittime, mentre Fico è nuovamente alla guida del governo. Nonostante i sicari e gli intermediari siano stati condannati a lunghe pene detentive, l’uomo d’affari legato al partito di Fico, Marian Kočner, accusato di aver ideato il crimine dopo aver minacciato il giornalista, è stato dichiarato due volte non colpevole. Dopo la seconda assoluzione di Kocner nel maggio 2023, la Corte Suprema è ora pronta a pronunciarsi sul secondo appello del pubblico ministero.

Subito dopo aver ripreso il potere, Fico ha proposto modifiche legislative significative che minacciano la libertà dei media, lo stato di diritto e il perseguimento degli omicidi di Kuciak e Kušnírová.

L’8 febbraio 2024 il parlamento slovacco, dove la coalizione di governo detiene la maggioranza, ha approvato con una procedura accelerata una riforma molto contestata del codice penale. Gli emendamenti mirano allo scioglimento della Procura speciale responsabile dei crimini più gravi e dei casi di corruzione, tra cui l’omicidio di Kuciak e Kusnirova. Il pubblico ministero incaricato del caso, attaccato verbalmente da Fico, ha apertamente espresso preoccupazione per il futuro dell’ulteriore perseguimento dei responsabili dell’assassinio.

Ribadiamo che, secondo gli standard internazionali sui diritti umani, gli stati sono obbligati a garantire la responsabilità per qualsiasi violenza, minaccia o aggressione contro i giornalisti conducendo indagini imparziali, rapide, complete, indipendenti ed efficienti. La risoluzione 33/2 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite richiede esplicitamente la creazione di unità investigative specializzate per affrontare i crimini contro i giornalisti.

Inizialmente il governo aveva proposto anche un significativo indebolimento della legislazione sugli informatori, ma recentemente ne ha annunciato il ritiro.

La radicale riforma del codice penale è stata portata avanti nonostante una vasta protesta pubblica con decine di migliaia di persone che hanno manifestato nelle strade e la grande preoccupazione espressa dalle istituzioni dell’UE. In precedenza, a dicembre, la Commissione europea aveva invitato il governo a non accelerare le modifiche al codice penale e alla legislazione sugli informatori. Allarmando sulla continuità delle indagini sulla corruzione ad alto livello, la Commissione ha avvertito la Slovacchia che ciò rischia di causare “danni irreparabili” allo Stato di diritto. Anche la Procura europea, responsabile delle indagini sui casi di frode e corruzione che coinvolgono i fondi dell’UE, ha avvertito che le modifiche legislative “inciderebbero seriamente” sulla capacità di indagare e perseguire efficacemente i reati di sua competenza. Il nuovo codice penale è ora all’esame della Corte costituzionale sulla base del deposito della presidente Zuzana Čaputová.

Durante la nostra missione conoscitiva in Slovacchia nel 2023 abbiamo sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza dei giornalisti, il loro accesso alle informazioni e l’indipendenza dei media pubblici, il tutto in linea con gli standard europei. Mentre la polizia ha sviluppato la sua cooperazione con i soggetti non- meccanismo di sicurezza governativo, Safe.Journalism.sk, dal suo lancio un anno fa, le altre aree purtroppo non hanno registrato alcun progresso o addirittura regressione. Gli attacchi verbali di Fico e dei suoi alleati hanno alimentato campagne diffamatorie contro i media critici. Definendo ostili quattro organi di stampa, il Primo Ministro e i ministri nominati dal suo partito boicottano sistematicamente le loro domande sui media.

Inoltre, crescono le preoccupazioni circa l’indipendenza delle emittenti pubbliche. Alla fine del 2023, il Parlamento ha ridotto il finanziamento statale della RTVS di un’incredibile cifra del 30% su base annua e ha proposto di dividere la radio e la televisione in due società separate. Le due misure minacciano l’indipendenza dei media pubblici nel contesto di attacchi aperti contro RTVS e chiedono il licenziamento della sua attuale leadership da parte di Fico e Andrej Danko, presidente di un giovane partito governativo e vicepresidente del parlamento. Danko ha addirittura ammesso che, durante la sua carica di presidente del Consiglio nazionale (2016-2020), aveva concesso al precedente direttore generale della RTVS, nominato dal suo partito, l’approvazione politica per nominare un giornalista come moderatore dei dibattiti politici sulla televisione pubblica. Il discorso e le misure della coalizione di governo riguardo a RTVS sono contrari alle nostre richieste per il 2022 di misure per rafforzare l’indipendenza dei media pubblici.

Inoltre, il governo e il parlamento non hanno adottato misure né per proteggere i giornalisti dalle cause legali bavaglio (SLAPP), né per consentire sentenze aggravate per attacchi contro di loro, altre due richieste avanzate dalla nostra missione 2023.

Commemorando l’eredità di Ján Kuciak, le organizzazioni firmatarie ribadiscono che la lotta all’impunità per i crimini contro i giornalisti è essenziale per salvaguardare la libertà dei media. Piena giustizia per Ján, Martina e le loro famiglie potrà essere assicurata solo quando tutti i responsabili dell’omicidio saranno chiamati a risponderne, compresi coloro che hanno orchestrato l’attacco. Inoltre, invitiamo il Primo Ministro Robert Fico e il governo slovacco ad astenersi da ulteriori azioni che indeboliscano la resilienza del contesto mediatico slovacco. Al contrario, le autorità devono creare un ambiente favorevole per i giornalisti e adottare misure efficaci per aumentare la sicurezza dei giornalisti e l’indipendenza dei media. Infine, a seguito della risoluzione critica sulla Slovacchia adottata dal Parlamento europeo a gennaio, incoraggiamo le istituzioni dell’UE ad assumere una posizione ferma per prevenire efficacemente l’erosione della democrazia nel paese”.

Firmato

ARTICLE 19 Europe

Committee to Protect Journalists (CPJ)

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

European Federation of Journalists (EFJ)

International Press Institute (IPI)

The Investigative Center of Ján Kuciak (ICJK)

OBC Transeuropa (OBCT)

Free Press Unlimited (FPU)

Reporters Without Borders (RSF)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21