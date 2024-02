Leggi bavaglio in Croazia, i giornalisti scendono in piazza

Per come è stato proposto dal governo, il nuovo reato di divulgazione non autorizzata dei contenuti d’indagine non punirebbe i giornalisti, ma “esclusivamente i partecipanti al procedimento penale”, come “funzionari giudiziari, imputati, avvocati, testimoni, periti giudiziari e così via”, come ha affermato nelle scorse settimane il Primo ministro croato Andrej Plenković.

“Un giornalista è chi si è laureato in giornalismo? O esclusivamente chi è impiegato presso una redazione?”, ha continuato a chiedere Drago Hedl, prima di aggiungere: “Non siamo qui oggi per paura di finire in galera per aver pubblicato informazioni provenienti da un’indagine, siamo qui nell’interesse della professione, del giornalismo come bene pubblico, che lavora nell’interesse della collettività”.

Diritti delle donne in ostaggio

Un altro punto che ha fatto infervorare i giornalisti croati è quello di aver legato l’approvazione del nuovo articolo 307a ad un’altra modifica del Codice penale e del Codice di procedura penale, che ha invece ricevuto sostegno bipartisan in parlamento. Si tratta dell’introduzione del reato di femminicidio e in generale di un inasprimento delle pene per la violenza di genere e per gli abusi e maltrattamenti a sfondo sessuale.

“Questo è un nuovo record di bassezza. Plenković, ti ricorderemo per questo!”, ha esclamato ieri il presidente dell’HND Hrvoje Zovko, che ha ricordato come l’attuale premier croato sia quello che ha provocato il maggior numero di proteste organizzate dall’HND durante il suo mandato. Anche i deputati di opposizione hanno criticato il governo per aver proposto in un unico pacchetto i due emendamenti. “Potete avere più protezione per le donne vittime di violenza, ma solo se mi proteggete dagli scandali di corruzione”, ha riassunto la deputata Sandra Benčić del partito di opposizione Možemo.

Annata elettorale

Le modifiche al Codice penale arrivano inoltre in un momento molto delicato per la Croazia, alle prese quest’anno con ben tre tornate elettorali. Si voterà a giugno per rinnovare il Parlamento europeo, a settembre per eleggere il parlamento croato e a dicembre per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Andrej Plenković guiderà l’HDZ alla ricerca di un terzo mandato da premier e la pressione sulla stampa, in particolare quella locale sta già aumentando.

Il rischio è che la libertà di stampa venga ridotta in Croazia, in particolare alla luce della recente nomina da parte del governo di un controverso procuratore generale. Si tratta di Ivan Turudić, “che per sette anni ha condotto un procedimento contro il giornalista Dražen Ciglenečki perché nel suo articolo lo aveva paragonato a Vojislav Šešelj, e per il quale […] ha ottenuto un risarcimento di 90mila kune [quasi 12mila euro, nda] per danni morali, dopo aver inizialmente chiesto quasi il doppio”, ha dichiarato ieri Sanja Pavić dell’organizzazione non governativa Gong. Secondo Pavić, in Croazia ci sono attualmente “dei trend regressive preoccupanti per la libertà di parola e per il giornalismo”.

(da www.balcanicaucaso.org)