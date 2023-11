Vimini freschi – Racconti di vita nei circoli della memoria, poesie a LeggiAmo la città

0 0

L’appuntamento con la poesia quale atto di condivisione emotiva, poesia come incubatrice di idee e riflessioni sulla vita è stato il fulcro dell’incontro per la presentazione del libro “Vimini freschi – Racconti di vita nei circoli della memoria” (Ed. Pav – Pag.110 – €12) di Vinicio Salvatore Di Crescenzo promosso dal Presidio pontino di Articolo 21 a Latina e MAD nell’ambito della rassegna “LeggiAmo la città”.

Ad aprire l’incontro, presso lo Spazio Mad di via Cattaneo, Patrizia Migliozzi portavoce di Articolo 21 che ha sinteticamente illustrato le prossime impegnative iniziative locali e nazionali dell’associazione e, ha portato i saluti del Presidente Fabio d’Achille e della responsabile nazionale per la Legalità Graziella Di Mambro.

Vinicio Salvatore Di Crescenzo è nato a Fondi e si considera allievo spirituale del suo conterraneo poeta, scrittore, cineasta Libero De Libero, cui è dedicato un importante premio letterario e cinematografico.

Vinicio Salvatore di Crescenzo tra una “chiacchiera e l’altra” ha ricordato anche la sua passione per l’arte in tutte le sue forme cosa che lo induce a un piacevole e continuo ampliare le sue conoscenze attraverso la musica e la pittura. Ha molto apprezzato le mostre presenti allo Spazio Mad, curate, come la rassegna letteraria, da Fabio D’Achille, si è parlato in special modo della mostra “Talismani la donna esoterica…” di Marina Mangiapelo, pittrice e affermata costumista cinematografica, presente tra il pubblico, con molta disponibilità ha illustrato alcune delle sue opere ricordando come queste siano nate in un periodo difficile per tutti quale è stato il lockdown.

L’accenno alla privazione del movimento, della libertà di uscire in quel frangente hanno inevitabilmente creato un “gemellaggio” con la composizione “Il gran carro” i cui versi parlano di una privazione ben più profonda: “/Conta i suoi passi/ nell’incompresa sua angoscia. / Consuma il terreno che la pesante catena/ ha reso arida e sterile casa della sua prigionia. / Colori sbiaditi dalle crepe del giorno finito/ esortano esitanti promesse a colorarsi di nuova armonia. / Mentre cala la luce e la brezza si placa/ ritrovo il Gran carro che ogni notte accompagna i miei sogni./”.

Lo stile, del poeta fondano, ospite della rassegna, è stato percepito e apprezzato per il suo essere espressivo, autonomo, evocativo, intrecciato alla tradizione, composizioni che percorrono, con riuscite metafore, l’età dell’uomo. La raccolta suddivisa in tre segmenti: l’alba, il meriggio, la notte tre frammenti di un grande insieme che mette in scena: il primo vagito e “l’ultimo giro di giostra” per dirla con Tiziano Terzani.

L’incontro, di venerdì, 24 novembre 2023, è un altro tassello di quel di quel puzzle fatto di desiderio di comunità, di volontà di espandere l’arte, di riflessioni sul nostro presente e il nostro passato per non ripetere gli stessi errori nel futuro tematica così presente in “Vimini freschi – Racconti di vita nei circoli della memoria” di Vinicio Salvatore Di Crescenzo. Poesia, letteratura, autori, arte un confronto civico, sociale e culturale innestato dalla rassegna letteraria “LeggiAmo la città“.

