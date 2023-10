Il Sistema Sanitario Nazionale è di fatto in via d’estinzione

0 0

Se il Governo abolisse la sanità pubblica, esploderebbe la rabbia. Meglio procedere con piccoli smantellamenti programmati: medici di base in pensione non rimpiazzati; fuga di personale sanitario sottopagato non arginata; esami rarefatti e lunghe file d’attesa. Il Sistema Sanitario Nazionale è formalmente confermato, ma di fatto in via d’estinzione. Il cittadino protesta per i disservizi, ma non riesce a mettere in collegamento i problemi con la causa: l’evasione fiscale, che fa mancare i soldi necessari all’efficienza.

Ma gli evasori sono troppi per “disturbarli”. Poi potrebbero non votarti più e questo sarebbe un problema, soprattutto a destra. Meglio far finta che la sanità sia sempre universale, ma con un sottotitolo chiaro: chi può, si paghi il privato. E il Governo non si sente in colpa: vi abbiamo promesso evasione serena (”pace fiscale”), mica servizi efficienti. Qualcuno dica all’elettore medio che non si possono avere entrambi.

