“Siate rompiscatole!”: libro su Padre Pino Puglisi di Paolo Borrometi

È stato complicato scrivere questo libro facendo un parallelismo tra me e lui, perché la mia storia è molto più modesta e parla di vita, la sua è una storia che tuttora vive anche se lui non c’è più. La mafia, inoltre, non ha considerato come le storie simili a quella di Padre Pino Puglisi diventino così eterne da con- dannare chi l’ha ucciso. Noi ricordiamo Falcone e Borsellino quasi come un obbligo. Padre Pino Puglisi è molto meno citato di altri eroi ma fa comprendere come la gentilezza sconfigge il Male.

“Ciò che è un diritto, non si deve chiedere come un favore.” Quali sono i diritti che oggi sono considerati favori? Per quali ti stai battendo ancora tu? E Padre Pino Puglisi cosa avrebbe fatto?