Strage di Ustica, il ricordo a Bologna il 10 agosto nella notte di San Lorenzo

Per ricordare il 43° Anniversario della Strage di Ustica, il Museo per la Memoria di Ustica, nel Parco della Zucca, via di Saliceto 3/22, ha organizzato per la notte di San Lorenzo l’evento “Alle piccole e grandi ombre”.

Si inizia alle 21,15 con il rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri con la guida di Cesare Ronconi.

“Con emozione ritorno a questo appuntamento con la memoria di Ustica. In questo rito sonoro reciterò versi da “Stringeranno nei pugni una cometa” – requiem che ho composto insieme alle musiche di Silvia Colasanti – per finire con un inedito scritto appositamente per questo anniversario e che chiude anche il film di Luciano Manuzzi Luci per Ustica.

“Qui si continua in un amore/rimasto senza forme, ma saldo, /doloroso. /…/ Come resta questa/nostalgia, non smorza le sue lunghe gugliate”. La poesia è in continuo dialogo coi morti, anche se è bello pensare, insieme alle parole del poeta Betocchi, che forse nell’universo “c’è solo vita, niente altro che vita” spiega

Mariangela Gualtieri.

Nata a Cesena, in Romagna, Gualtieri si è laureata in architettura allo IUAV di Venezia. Nel 1983 ha fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo.

Fra i testi pubblicati: Antenata (Crocetti ed., 1992 e 2020), Fuoco Centrale (Einaudi, 2003), Senza polvere senza peso (Einaudi, 2006), Sermone ai cuccioli della mia specie (L’arboreto Editore, 2006), Paesaggio con fratello rotto (libro e DVD, Luca Sossella Editore, 2007), Bestia di gioia (Einaudi, 2010), Caino, (Einaudi, 2011), Sermone ai cuccioli della mia specie con CD audio (Valdoca ed., 2012), A Seneghe. Mariangela Gualtieri/Guido Guidi (Perda Sonadora Imprentas, 2012), Le giovani parole (Einaudi, 2015), Voci di tenebra azzurra (Stampa 2009 ed., 2016), Beast of joy. Selected poems (Chelsea Editions, New York, 2018), coautrice di Album dei Giuramenti e Tavole dei Giuramenti di Teatro Valdoca (Quodlibet, 2019), Quando non morivo (Einaudi, 2019), Paesaggio con fratello rotto (Einaudi, 2021), L’incanto fonico. L’arte di dire la poesia (Einaudi, 2022).

Produzione Teatro Valdoca con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Cesena.