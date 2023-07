Il rumore dei lampioni” – di Andrea Laprovitera

0 0

“Un racconto al mese corredato da una fotografia che ne cattura e amplifica l’essenza. È questo “Il rumore dei lampioni”, un progetto di facile lettura che però si porta dietro, per chi vuole fermarsi a cercarla, qualche piccola suggestione. Ogni mese ha una peculiarità, che si tratti di una festività, una ricorrenza, la fine della scuola o altro ancora. Qui nasce lo spunto per raccontare una storia minima – ma non minimale -, spesso immersa nel ricordo. Gennaio porta con sé un nuovo inizio e qualche buon proposito, febbraio ci diverte con il carnevale e le sue stelle filanti, marzo suggerisce una visione diversa della festa di san Giuseppe e della genitorialità, e così via. Volti che emergono dalla nebbia, ricordi che possono far male come sassolini nelle scarpe ma con i quali bisogna far pace per poter continuare a camminare, brevi riflessioni durante una passeggiata, incontri particolari e quasi impossibili. Vecchie memorie e nuove emozioni si mescolano e seguono il filo conduttore che lega i dodici mesi, in una dimensione che attinge sia all’immaginario collettivo che alla sfera intima dei ricordi”.

Mi chiamo Andrea Laprovitera e sono un piccolo autore di libri di vario genere, dalla narrativa, ai racconti per bambini, per finire alle sceneggiature di graphic novel (mi permetto di allegare una mia bio con le principali pubblicazioni).

Ho pubblicato da poco, aprile 2023, il mio nuovo libro “Il rumore dei lampioni” per “Augh! Edizioni“. Si tratta di una raccolta di racconti, uno per ogni mese dell’anno che prende spunto da una caratteristica o peculiarità del mese in esame per poi raccontare (anche) altro. Nel libro trovano spazio ricordi, suggestioni, sogni e incontri impossibili in quel viaggio nel tempo che è la vita.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21