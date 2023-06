Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana: in Piazza San Pietro l’abbraccio tra ragazzi ucraini e russi

0 0

«Due giovani, un ucraino e un russo, si stringeranno la mano per esprimere il desiderio di pace dell’intera umanità» ha dichiarato il cardinale Mauro Gambetti, Vicario del Papa per la Città del Vaticano e presidente della Fondazione Fratelli tutti che ha organizzato il Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana che si terrà sabato 10 giugno alle 16 in Piazza San Pietro. L’evento, per volontà del Papa, rilancia il suo sogno di fraternità e sarà un modo per stare vicino e pregare per il Santo Padre.

Parteciperanno circa 30 Nobel, Carlo Conti presenterà testimoni di fraternità e artisti come Andrea Bocelli, Al Bano, Amara Roberto Bolle, Giovanni Caccamo, Cristicchi, Hauser, Carly Paoli, Piccolo Coro dell’Antoniano, Mr. Rain, Amii Stewart e Paolo Vallesi.

Saranno collegate 8 piazze nel mondo: Congo (Brazzaville); Trapani (Mediterranea Saving Humans); Repubblica Centrafricana (Bangui); Etiopia; Argentina (Buenos Aires); Israele (Gerusalemme); Nagasaki (Giappone); Perù (Lima).

Ragazzi e ragazze di tutto il mondo si prenderanno per mano per trasformare l’abbraccio del colonnato del Bernini in un segno concreto di fraternità. Il gesto è stato proposto dal filantropo argentino Alejandro Roemmers. Saranno presenti realtà famiglie e associazioni e quanti oggi e quanti vivono ai margini della società, dai più poveri e senza fissa dimora ai migranti e alle vittime di violenza e del traffico di esseri umani.

Sarà poi firmata una “Dichiarazione della fraternità” per ribadire al mondo il “no alla guerra” della Chiesa e l’impegno al dialogo e alla costruzione della pace.

La Coldiretti offrirà il cibo delle nostre campagne come segno di condivisione e di fraternità. A tutti sarà data una zolla di terra e un seme per far crescere la pianta della fraternità.

L’evento pomeridiano in Piazza San Pietro avrà inizio alle ore 16.00 e sarà aperto a tutti, senza iscrizione, con accesso alla piazza a partire dalle ore 14.00. Ulteriori informazioni sul programma saranno disponibili online sulla pagina: www.fondazionefratellitutti.org/notalone.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da CTV e Vatican Media, in mondovisione su RAI1 dalle 17 alle 18:45 e in streaming sul sito fondazionefratellitutti.org e sui canali Facebook e YouTube della Fondazione Fratelli tutti.

I partner che hanno contribuito all’evento sono Coldiretti, FIAT, Intesa Sanpaolo, ITA Airways e Novamont.

Video promo evento:

https://we.tl/t-gJB4iCOpZp

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono inviare richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa Sede, all’indirizzo: press.vatican.va/accreditamenti.

