Intervista alla dr.a Francesca Albanese, Relatrice speciale ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati.

Mentre proseguono nel silenzio generale dei media mainstream le uccisioni gratuite di centinaia di civili palestinesi innocenti, come quella del piccolo Tamimi di soli due anni, le demolizioni e le confische di case e terre palestinesi, le aggressioni delinquenziali dei coloni e tanto altro, abbiamo deciso di intervistare la Relatrice speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati: la dottoressa Francesca Albanese, accademica, giurista specializzata in diritti umani e diritto internazionale e, in passato, funzionaria alle Nazioni Unite nel settore dei diritto umanitario.

Il ruolo di Relatore/Relatrice speciale Onu è stato istituito circa 30 anni fa e l’incarico – gratuito – è affidato a figure esperte, indipendenti dalle Nazioni Unite, nominate dal Consiglio per i diritti umani. Il compito affidato a chi svolge questo ruolo è quello di indagare, monitorare e riferire su questioni relative ai diritti umani e loro eventuali violazioni, fornire consulenze sulla cooperazione tecnica e svolgere attività promozionali generali.

Francesca Albanese è la prima donna a ricoprire quest’incarico e ha presentato il suo primo rapporto al Consiglio per i diritti umani dell’Onu lo scorso mese di ottobre, avente a tema il diritto all’autodeterminazione e la situazione di apartheid conseguente all’illegale occupazione israeliana dei Territori palestinesi occupati. Un rapporto inattaccabile per la documentazione dei fatti ma che, tuttavia, le ha meritato non poche critiche e il tentativo di delegittimazione con la più indegna e strumentale delle accuse: quella di antisemitismo.

A onor del vero va detto che prima ancora di presentare il suo rapporto era stata chiesta la sua rimozione dall’incarico appena assunto visto che 9 anni fa, nel 2014, aveva esposto il suo pensiero su uno dei più feroci bombardamenti israeliani contro la popolazione di Gaza criticando Europa e USA che non facevano nulla per fermare il massacro e avviare un serio negoziato di pace.

Difficile cogliere in quella critica tracce di antisemitismo, ma tanto è bastato a chi sa gestire come bavaglio un’accusa tanto strumentale, per cercare di tacitarla. Una tattica che spesso funziona ma con Francesca Albanese non ha funzionato e il suo coraggioso rapporto, seppur non ha abbattuto il ciclopico muro che garantisce l’immunità israeliana, ha creato più di una breccia in quel muro, fatto di silenzio mediatico sui crimini “di routine” e rinforzato dalla narrazione dei fatti nella sola versione israeliana.

Iniziamo l’intervista precisando alla Relatrice speciale che non le verrà chiesto nulla che riguardi il suo sentire personale verso quel popolo che da oltre 75 anni vede conculcati i propri legittimi diritti, ma le verranno poste alcune domande relative esclusivamente al suo ruolo ufficiale di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati.

Dottoressa Albanese, la presentazione del suo primo rapporto all’Assemblea Generale Onu sulla situazione nei Territori palestinesi occupati ha dato luogo ad attacchi violenti che sono andati ben oltre il legittimo diritto di critica, configurandosi in veri e propri insulti, addirittura accompagnati da richieste di destituzione dal suo incarico. Cosa risponde ai tentativi di delegittimazione del suo ruolo e del suo coraggioso lavoro avanzati dai supporter italiani di Israele?

Premetto che non mi sento una voce fuori dal coro in termini assoluti perché c’è tanta gente impegnata a far conoscere la verità in diversi ambiti. Sicuramente gli attivisti, ma poi molti tra gli accademici, professionisti, intellettuali che denunciano quello che succede nella Palestina occupata a causa delle politiche e delle pratiche di Israele.

Probabilmente quello che mi rende fuori dal coro nella percezione collettiva è il fatto che io sia un funzionario indipendente delle Nazioni Unite che usa un linguaggio fattuale normativo e quindi non facilmente attaccabile sulla sostanza. Io lo vorrei un confronto sulla sostanza con chi mi dileggia, ma non succede! E non succede appunto perché, non potendo entrare nel merito della questione che io espongo perché fallirebbero, che fanno? tentano di distruggere la reputazione del messaggero.

Non è niente di nuovo perché è proprio la funzione del mio mandato che attira questo tipo di veleni. Chi mi ha preceduto, e tra questi soprattutto Richard Falk e Michael Link, ha subito la stessa gogna.

Poi, chiaramente, l’aver fatto la scelta strategica di essere una voce intellettuale udibile al di fuori delle Nazioni Unite fa la differenza, perché mi espongo di più e questo mi rende maggiormente attaccabile. Quindi distruggere la mia credibilità, la credibilità del mio mandato, è chiaramente un modo per deflettere l’attenzione dal vero problema.

Però ho sentito che in un paio di occasioni c’è stata una levata di scudi contro l’assurda accusa di antisemitismo anche da parte di voci autorevolissime, tra cui tante personalità del mondo ebraico che si sono schierate a mio sostegno e questo parla chiaro. Quindi continuerò a fare il mio lavoro in modo obiettivo, trasparente e pronta ad affrontare le critiche.

Critiche che certamente si riaccenderanno alla presentazione del suo secondo rapporto il quale, suppongo, non sarà meno esplicito e, per così dire, meno urticante del primo visto che i crimini e le violazioni del diritto internazionale proseguono impunemente . Tra quanto verrà pubblicato? Può darci qualche anticipazione sul contenuto?

Il mio secondo rapporto è sulla privazione della libertà personale. Quindi su ciò che porta ad arresti e detenzioni di palestinesi. Chiaramente questo non esclude che alcuni palestinesi possano commettere ed abbiano effettivamente commesso dei crimini.

Il problema relativo alla privazione della libertà personale è sia di sostanza, nel senso che se si vanno a vedere i capi d’imputazione si nota che questi sono emessi sulla base di ordini militari e leggi di emergenza risalenti al 1945 (cioè al periodo mandatario precedente alla creazione dello Stato di Israele, ndr) che criminalizzano l’esercizio di libertà individuali e di diritti fondamentali assolutamente protetti dall’ordinamento internazionale. Israele ha recepito le “emergency laws regulation” di ottanta anni fa che erano uno strumento eccezionale e temporaneo, per loro natura provvisorio. Anche la demolizione delle case come forma di punizione è un’eredità del mandato britannico, infatti un ordine del 1945 prevedeva la demolizione dell’abitazione di chi avesse condotto reati contro l’autorità mandataria.

In questo nuovo rapporto ho condotto uno studio sulla parte normativa e uno sulle pratiche documentate da 40 anni delle violazioni che Israele commette in contesto di arresto, di detenzione e interrogazione dei palestinesi e molto spesso questa dimensione di “carceralità” dura fin dopo il periodo di carcerazione e a volte fino a dopo la morte. Pensiamo ad esempio a coloro che sono costretti a collaborare con l’esercito come informatori. La maggior parte sono bambini e questi non si riprendono più. Quando vengono rilasciati non sono più gli stessi; il dubbio che s’insinua negli altri sapendo le tecniche cui probabilmente sono stati sottoposti, comporta uno stigma, un allontanamento – assolutamente voluto.

Ho detto che la carcerazione spesso va oltre la morte e con questo intendo dire che Israele trattiene i corpi di persone decedute, sia quelle morte in carcere, sia durante quelli che chiama “search arrest operation”, oppure uccise ai check point. I corpi vengono trattenuti e ammassati nelle celle frigorifere in condizioni così brutali che spesso portano al loro ulteriore danneggiamento. È una pratica aberrante. Lo è da tutti i punti di vista e sebbene io analizzi l’aspetto palesemente illegale non posso non coglierne anche l’aberrazione dal punto di vista etico.

Quando le salme vengono restituite – e si può immaginare il dolore addizionale delle famiglie nel riavere il corpo non solo deturpato dalle ferite mortali ma ulteriormente sfregiato dalle cattive condizioni di conservazione – la restituzione avviene a condizioni draconiane tipo “ti ridiamo il corpo di tuo figlio ma lo devi seppellire tra mezzanotte e le tre e senza nessun’altra presenza”.

Il ruolo che mi è stato affidato dal Consiglio per i diritti umani richiede che io analizzi le violazioni del diritto internazionale che anche queste pratiche comportano.

Ho investigato sulla dimensione che definisco “micro”, non in senso riduttivo ma perché relativa a singoli casi, ma sempre in un’ottica che chiamo di carceralità diffusa, e quindi “macro” poiché vi confluiscono tutti i casi singoli.

In seguito alle mie indagini posso dire che ci sono diversi livelli di violazioni. Il primo è il livello di violazione dei diritti della persona nel momento in cui la si arresta e la si detiene e “perché” la si arresta e la si detiene. Ci sono pratiche arbitrarie, e l’elemento dell’arbitrarietà è amplificato dal numero delle persone coinvolte, dagli arresti di massa. Pensiamo alle centinaia di migliaia di arrestati sotto questa occupazione che, lo ripeto, è giuridicamente illegale. Ufficialmente si continua a dire che tra il 1967 e il 2006 Israele ha arrestato 800.000 palestinesi, ma pur essendo una cifra altissima se rapportata al numero di palestinesi dei Territori occupati, è comunque riduttiva perché, ad esempio, non prende in considerazione tutte le persone che sono state arrestate più di una volta, e sono moltissime. Inoltre, in 20 anni sono stati incarcerati circa 10.000 bambini. È sconcertante, ma l’opinione pubblica non lo sa. Sono numeri assurdi su una popolazione numericamente così piccola di cui la metà vive da 17 anni in una condizione di prigionia.

Ricordo che le forme di carceralità diffusa, di vero e proprio confinamento fisico, che poi sono tipiche del colonialismo d’insediamento, sono andate via via cristallizzandosi divenendo un modo per controllare la popolazione, prevenendo l’incarcerazione vera e propria in prigioni israeliane le quali, tuttavia, seguitano a riempirsi di prigionieri palestinesi. È proprio tutto il “sistema occupazione” che prevede delle barriere fisiche, delle barriere burocratiche, un controllo digitale estremamente capillare e che rende tutta la Palestina una prigione a cielo aperto. Non è un’espressione retorica, è la realtà.

Di questo, detto sinteticamente, tratta il mio secondo rapporto. Rapporto che, mea culpa, non sono riuscita a pubblicare prima perché mi sono presa, necessariamente, tempi lunghissimi. Per stilarlo ho fatto ricerche lunghe mesi e molto tempo mi è servito per fare la revisione di centinaia di documenti importanti, tra ordini militari e documenti di analisi e di critiche redatte da avvocati palestinesi e israeliani che hanno studiato e descritto queste situazioni. Molto tempo è stato necessario per la revisione di tutte le leggi e di tutti i capi di imputazione che portano alla detenzione e alle diverse forme di detenzione, diretta e indiretta, come ho cercato di spiegare.

Grazie per queste interessanti, e tristi, anticipazioni. Passando ora ad un recente atto di teppismo che ha visto prendere di mira le chiese cristiane in Cisgiordania, vorrei farle una domanda circa i nostri operatori mediatici.

Premesso che all’indifferenza di fronte alla violazione delle moschee ci siamo abituati, era difficile aspettarsi altrettanta indifferenza di fronte all’assalto alle chiese cristiane con statue sacre prese a martellate da teppisti provenienti dalle colonie illegali senza che le autorità israeliane abbiamo preso provvedimenti .

Perché, secondo lei, i nostri media, mentre gridano all’odio antisemita se un teppista danneggia una sinagoga, coprono questi crimini lasciando che l’opinione pubblica seguiti a ritenere Israele uno Stato democratico?

Qual è il motivo di questo doppio standard? Si tratta di autocensura generalizzata per motivi difficilmente indagabili, o di un preciso diktat censorio imposto dall’alto?

Per evitare fraintendimenti o confusioni di ruolo preciso che tutto quel che dico è riferibile solo al mio lavoro in nome del diritto, quindi non c’è parzialità di alcun tipo nelle mie enunciazioni, ma solo osservazione giuridica della realtà. Certo, sarebbe ben difficile trovare un giurista o uno studioso informato sui fatti che possa negare evidenze basate su un’analisi giuridica semplicissima della questione, e cioè che il diritto è dalla parte del popolo palestinese al quale viene negata l’autodeterminazione, diritto inviolabile, come ho spiegato nel mio primo rapporto.

Detto questo rispondo alla domanda circa i silenzi mediatici.

Io penso che ci sia un misto di censura e autocensura. Ci sono volte in cui – come mi hanno detto alcuni giornalisti – non si parla di un certo evento per indicazione redazionale, ma altre volte mi pare che ci sia tanta autocensura, una sorta di ostracismo forse dovuto alla paura di essere accusati di antisemitismo o addirittura di civettare col terrorismo. Tutte accuse generalmente strumentali che in realtà cozzano col diritto/dovere d’informazione ma che, forse anche inconsapevolmente, producono autocensura.

Lo si comprende osservando la modifica di atmosfera sociale che ha reso la gente distratta e disinformata sulla questione palestinese al contrario di quanto accadeva negli anni della mia formazione. Infatti, a differenza di 30 o 40 anni fa, in cui l’oppressione israeliana c’era come c’è oggi ma era nota e narrata, oggi la questione è stata derubricata dal discorso pubblico e dalla politica e questo, secondo me, ha comportato una sorta di arretratezza anche nella società civile che non ha più avuto modo di confrontarsi con la politica sulla situazione palestinese dal punto di vista del diritto. Il silenzio mediatico, censura o autocensura che sia, diventa l’elemento al tempo stesso causa ed effetto di questa situazione di scollamento molto forte sulla questione palestinese, rilevabile oggettivamente anche nella drastica riduzione dell’impegno in Italia.

Aggiungo che in Italia il linguaggio di coloro che si attivano per la causa palestinese è ancora un linguaggio non inclusivo, tipico di una militanza un po’ vecchia e totalmente scollata dalla questione dei diritti dei palestinesi e delle palestinesi. Per esempio, i palestinesi non fanno il discorso di uno Stato o due Stati da almeno dieci anni, ma qui ancora si sta attaccati al riconoscimento dello Stato palestinese come se fosse tutta lì la questione. Prima di tutto il riconoscimento non è requisito giuridico sufficiente per l’esistenza di uno Stato. Come a dire sì lo Stato esiste, ma in cattività. E allora? Allora non è quello che potrà dare ai palestinesi i diritti di cui sono privati. Quello che serve, a mio avviso, è proprio un impegno per i diritti.

Quindi, mettendo insieme il comportamento mediatico, quello politico generale e quello militante, emerge un quadro che non sembra fornire elementi utili per il riconoscimento dei diritti spettanti al popolo palestinese.

Purtroppo direi che è così, ma si può e si deve agire per cambiare, altrimenti non avrebbe senso l’esistenza del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, né tantomeno la nomina di esperti in quell’ambito.

Un altro elemento che ho notato, stavolta in ambito filopalestinese, e che ritengo negativo, è un’esagerata partigianeria che porta, ad esempio, a non pronunciare il termine Stato di Israele perché tabù. Lo ritengo assurdo, perché comunque lo smantellamento di una società coloniale passa anche per il riconoscimento dell’altro e, come diceva Primo Levi, “nel momento in cui il nemico riconosce il suo errore già non è più nemico”, quindi, in questo caso, si deve tener conto che ci sono tanti elementi nella società israeliana che hanno capito, che hanno accettato, che stanno anch’essi uscendo dal loro trauma. Non sto giustificando né accusando, ma voglio dire che non si può chiedere ai palestinesi di farsi carico pure della costruzione di ponti con la società israeliana. Ecco, forse dovremmo essere noi, a livello internazionale, capaci di ospitare un dibattito che riconosca e inviti questi elementi positivi, ma riconoscendo al tempo stesso ai palestinesi una sorta di posizione di primus inter pares nel debellare il mostro che è il colonialismo d’insediamento.

Voglio aggiungere, e denunciare, due cose terribili che riguardano questa questione. Una è quella che io chiamo violenza epistemologica, che è il modo in cui si fa violenza attraverso la narrazione e, quindi, la formazione della conoscenza. Questa è una cosa di cui la stampa italiana è assolutamente responsabile e oltre alla stampa anche tanta parte del mondo culturale e politico.

L’altra cosa che voglio denunciare è un elemento che io vedo fortemente presente, e non solo nel mondo italiano, ed è il razzismo. Esattamente il razzismo antipalestinese, che è un sotto-capitolo dell’islamofobia. Questo è un fenomeno recente, risale più o meno agli ultimi 20 anni. Si è sviluppato dopo l’11 settembre. Anche la seconda intifada, quella del 2000, lo ha sicuramente fomentato e ha cambiato o occultato la percezione dell’ingiustizia che opprime il popolo palestinese.

Mentre 40 anni fa i palestinesi, anche quando compivano atti che erano indiscutibilmente atti di terrorismo internazionale, venivano celebrati come degli eroi perché veniva loro riconosciuto il diritto di combattere per la liberazione nazionale, oggi abbiamo situazioni discriminanti a livello paradossale. Prendo a esempio il caso dell’organizzazione non governativa Al Haq, operativa da vari decenni nel campo dei diritti umani e riconosciuta dal Consiglio economico e sociale dell’ONU. Il direttore generale di Al Haq, Shawan Jabarin, viene invitato dal nostro Parlamento a un’audizione in videoconferenza nell’ambito di un’indagine conoscitiva sulla promozione dei diritti umani. Nonostante Shawan Jabarin si sia fatto ingiustamente anni e anni di prigione, detenzione che è stata giudicata arbitraria, illegale, meritevole di investigazione criminale da parte di organismi internazionali, viene accusato di terrorismo da gente che non ha niente se non la propria ignoranza ma siede comunque in Parlamento. Ecco, questo è un esempio di violenza epistemologica.

Il fatto che questa vicenda non si narri, non si discuta, e quindi non si chiarisca il motivo dell’accusa impropria, ma si lasci percepire quest’ultima come vera, rientra in una forma di manipolazione autocensoria, di violenza epistemologica, di razzismo antipalestinese. Tema, quest’ultimo, su cui ho intenzione di scrivere un rapporto prossimamente. Questa forma di manipolazione mediatica è uno degli effetti del “mito” dell’antisemitismo che sta danneggiando le stesse comunità ebraiche anche se piace allo Stato di Israele

In base a quanto previsto dal suo incarico circa il “fornire consulenze sulla cooperazione tecnica….” quali suggerimenti darebbe al nostro Paese, oltre che alle Nazioni Unite, per fermare questa deriva criminosa che vede il popolo palestinese vittima di un’ingiustizia legalizzata e per costringere Israele a entrare nell’alveo della legalità internazionale che fino ad oggi ha sempre calpestato?

Innanzitutto penso che ci sia da fare una necessaria opera di ricognizione per capire cosa stia succedendo. Questo richiede un atto di grande umiltà e prima di tutto di dismettere le vesti di saccenza, superiorità e arroganza che molti nella politica italiana hanno, convinti di sapere tutto mentre in realtà ignorano in primis il dettato del diritto internazionale e quindi dovrebbero smetterla di sentirsi necessariamente amici e affini a Israele perché non è assolutamente spendibile il termine amicizia sapendo che la politica di uno Stato democratico, quale è l’Italia, riconosce il diritto internazionale e che in molti casi le azioni commesse da Israele rappresentano crimini di guerra e contro l’umanità calpestando il Diritto internazionale. Ritengo inoltre necessario che questi politici rivedano il proprio vocabolario e che il nostro Paese riveda proprio le regole che sono alla base delle relazioni instaurate con Israele.

Rispetto al vocabolario, insisto sul fatto che l’uso del termine “conflitto” porti fuori strada e non faccia capire l’illegalità assoluta di un’occupazione che dura da oltre mezzo secolo e che configura un crimine di guerra impunito. Occupazione che deve finire affinché Israele possa fare un passo per entrare nella legalità.

Bisogna inoltre farla finita col considerare il popolo palestinese solo come destinatario di sussidi, perché il problema è politico e investe lo stesso ruolo dell’ONU che viene svilita di fronte all’impunità, e quindi all’incoraggiamento, delle azioni criminose di Israele.

Movimenti come il BDS (boicottaggio, disinvestimento e sanzioni ndr) avversato fino ad essere impropriamente considerato una forma di antisemitismo, possono dare una spinta verso il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese?

Il BDS è un movimento di grande legittimità perché non chiede altro che l’applicazione del diritto internazionale. Quindi è pura follia, ignoranza, mancanza di visione, analfabetismo funzionale direi (cioè leggere e non capire cosa questo movimento scrive) condannarlo come antisemita o filo-terrorista.

Preciso che la mia affermazione non deve essere interpretata come espressione di una simpatizzante del BDS, perché io non ho mai avuto niente a che fare con questo movimento, ma semplicemente mi rendo conto che è un movimento che chiede solo l’applicazione del diritto internazionale. Aderire o non aderire a livello personale al BDS non ne cambia l’essenza, che nulla ha a che fare con l’antisemitismo, quindi io credo che l’Italia abbia l’obbligo di muoversi nel rispetto della legalità internazionale senza doppi standard. Anche su questo punto.

Le colonie sono un crimine di guerra. Nessuno stato dovrebbe commerciare con i prodotti delle colonie, anche in assenza di movimento BDS!

Riprendendo la domanda precedente circa il che fare per portare Israele nell’alveo della legalità, prima di tutto è necessario riconoscere ciò che è già un dato oggettivo e cioè che lo Stato di Israele da decenni viola il diritto internazionale in modo gravissimo non conformandosi alle regole minime che la comunità internazionale si è data per garantire pace e stabilità. Quindi vanno messe in campo tutte le misure necessarie, anche coercitive, che siano di natura diplomatica, politica ed economica, per portare quel Paese al rispetto della legalità internazionale.

Verso Israele dovrebbe applicarsi, e non da oggi, quello che la stessa carta delle Nazioni Unite contempla in questi casi, esattamente come è stato fato nei confronti della Russia quando ha aggredito illegalmente l’Ucraina, a Israele dovrebbe essere imposto lo stesso trattamento perché l’occupazione che mantiene da 56 anni – e ci fermiamo soltanto a quanto avvenuto dal 1967 a oggi – ai miei occhi e alla luce della mia analisi giuridica, è equiparabile al crimine di aggressione.

Cioè, per dirla in modo verificabile da chiunque guardi la realtà con lenti oneste, le violazioni nei confronti della Palestina sono tali e tante che rappresentano senza alcun dubbio aggressione nei confronti di un altro popolo.

Quindi, e insisto su questo, bisogna abbandonare l’ottica del conflitto perché non si tratta di conflitto tra due parti ma di un’occupazione illegale sia dal punto di vista del Diritto internazionale che del Diritto universale umanitario, e della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto penale internazionale.

Non si può assecondare un regime che si è evoluto in forma di apartheid, retto dall’idea di mantenere una demografia sbilanciata a favore del popolo ebraico. L’apartheid è una conseguenza naturale, un elemento connaturato al dominio che Israele mantiene illegalmente sul territorio occupato impedendo la realizzazione del diritto all’autodeterminazione del popolo sotto occupazione. Quindi, a coloro che nei vari parlamenti, oltre che in Italia, coprono la realtà seguitando a parlare di due Stati per due popoli chiederei, ma di cosa parlate? Se poi non l’avete nemmeno riconosciuta la Palestina, di quale Stato parlate? Di uno Stato fatto di bantustan, di un arcipelago fatto di zone ad autonomia ridotta e controllata?

Ad esser seri, e davanti a questa situazione si deve esser seri, ora bisogna soltanto parlare della fine dell’occupazione come conditio sine qua non per qualunque negoziato, perché non si può imporre al popolo colonizzato di negoziare le condizioni della propria liberazione col popolo colonizzante che, peraltro, non ha alcuna intenzione di ridurre le proprie ambizioni.

Gli accordi di Oslo, o meglio l’inganno di Oslo, ha favorito l’avanzamento del progetto israeliano creando vincoli all’Autorità nazionale palestinese che tuttora sussistono

Oslo non può essere interpretato oggi come ancora valido. Nessun accordo è valido dal punto di vista internazionale se viola norme fondamentali a tutela degli individui, quindi se viola il diritto all’autodeterminazione che è una norma perentoria, inderogabile, che non può essere violata mai. Dunque dico che la validità di un accordo che dimostri, poi dopo 30 anni, la sua inefficacia di fronte a questa norma inderogabile, è quantomeno discutibile.

I movimenti anti Netanyahu degli ultimi mesi, che rivendicano il rispetto della democrazia (ma ai quali partecipano anche elementi come Tzipi Livni che ricordiamo per il massacro di “piombo fuso”) possono incidere sulla situazione palestinese o rientrano in un quadro esclusivamente interno a Israele?

No, io penso che quella sia proprio la cartina al tornasole del suprematismo israeliano nel senso che sono veramente in pochi a chiedere e a chiedersi dove siano i palestinesi. .

Se la democraticità di uno stato, ovviamente intendendo la democrazia sostanziale, si evince da come si trattano le minoranze, non possiamo che trarre da questo un’unica conseguenza. Sia i palestinesi con cittadinanza israeliana, ma soprattutto i palestinesi da 56 anni sotto occupazione, sono completamente invisibili all’occhio dell’israeliano medio (non delle associazioni che hanno chiaro il problema e denunciano le violazioni dei loro governi) e questo ce la dice lunga su quanta comprensione ci sia verso i palestinesi. Quindi la mia risposta è che i movimenti di piazza anti Netanyahu non incidono sulla questione palestinese. E qualunque cosa accada l’atteggiamento verso Israele seguita a essere di totale laisser faire laisser passer abilitandolo, o addirittura coadiuvandolo nel commettere i crimini che commette restando impunito.

La ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e, a proposito di laisser faire laisser passer, le faccio un’ultima domanda. Secondo lei, questa complicità si può davvero attribuire, almeno in parte, al senso di colpa dell’Europa per la terribile tragedia della Shoah?

Assolutamente direi di no. Che venga usato a livello di manipolazione dell’opinione pubblica non c’è dubbio, ma che i governi provino questo senso di colpa lo escludo tassativamente. Abbiamo ampie prove del pelo sullo stomaco dei governi europei, Italia inclusa, e quindi non credo proprio che questo possa essere neanche lontanamente considerato, ad oggi, l’elemento che porta alla complicità, al silenzio verso i suoi crimini e quindi all’impunità di Israele. Inoltre, la prova che non è così è data dal fatto che in Europa l’antisemitismo vero esiste, non quello denunciato per tacitare chi chiede il rispetto dei diritti palestinesi, ma quello vero.

Possiamo dire che decenni di filmografia, di letteratura e di sensibilizzazione al tema dell’olocausto non hanno eliminato il germe del razzismo e noi rimaniamo completamente inebetiti davanti all’incapacità di debellare definitivamente quel maledetto germe che oggi si manifesta ancora nell’antisemitismo, ma altrettanto forte nell’islamofobia e poi nelle diverse forme di persecuzione delle minoranze.

In conclusione possiamo dire che c’è un grande lavoro da fare, e tutto in salita. E non solo per la Palestina.

