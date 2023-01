Torino. Donna, vita, libertà

0 0

Torino. Donna, vita, libert

Oggi migliaia di persone, soprattutto donne, sono scese in piazza a Torino al grido di: «donna, vita, libertà». Articolo 21 Piemonte era tra loro

Il corteo di Torino per ricordare le vittime del Volo PS752 e per esprimere solidarietà alle tante donne e uomini che lottano per le libertà, lotta che è stata definita «rivoluzione iraniana», non ha deluso. Grande la partecipazione, ottima l’organizzazione.

Questo pomeriggio, infatti, dalle 14 in poi, tante persone si sono riunite di fronte alla Gran Madre (Piazza Vittorio), per poi dirigersi verso Piazza Castello.

Era l’8 gennaio del 2020 quando il Boeing 737-800 Ukraine International Airlines 752 (decollato da Teheran per Kiev9) fu abbattuto con due missili. Morirono 176 persone. L’11 gennaio 2020 gli iraniani dovettero ammettere di aver abbattuto per errore il velivolo ucraino.

Già allora la censura imposta ai media fu feroce e causò proteste in vari settori della società civile iraniana. Oggi per ricordare qual tragico fatto e per segnalare al mondo l’attualità, erano in tanti in corteo, la maggior parte iraniani che vivono in Italia, persone che hanno voluto ricordare le repressioni del governo iraniano; esprimere la necessità di vivere in libertà e di veder rispettati i propri diritti civili e umani.

«Trentotto persone sono in attesa di esser condannate, due di loro sono già state uccise – hanno ricordato i giovani promotori iraniani –, per questo i nostri vestiti bianchi intrisi di sangue e la bandiera iraniana sono oggi un simbolo, un monito, per ribadire quanto la libertà sia preziosa».

Il corteo è stato accompagnato da slogan e canti.

Tante le adesioni: associazioni torinesi e piemontesi, partiti, politici, sigle sindacali, attivisti per i diritti umani e giovani studenti.

«Siamo oggi qui – ha rilevato Mario Barbaro esponente del Partito Radicale e coordinatore dell’Associazione Marco Pannella – per testimoniare la vicinanza del Partito e dell’Associazione Pannella al popolo iraniano. Questa, infatti, è la nostra quindicesima manifestazione – ha ricordato Barbaro – con lo slogan “Donna, vita, libertà”. Le manifestazioni precedenti si sono tenute per la maggior parte presso l’Ambasciata iraniana e lo scorso 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale per i diritti umani, siamo tornati in piazza. Anche oggi, solidali con gli organizzatori e con il popolo iraniano, chiediamo che cessino immediatamente le violenze in Iran. Lo straordinario coraggio delle donne iraniane ha acceso una miccia irreversibile, oggi divenuta una vera e propria rivoluzione non violenta, pacifica. Molte e molti giovani stanno soffrendo le persecuzioni da parte del regime, dunque, chiediamo con questa ennesima e partecipata manifestazione pubblica, che si arrivi al più presto a una transizione democratica. Questa battaglia dovrebbe investire tutte le donne e tutti gli uomini che credono nella libertà, nella democrazia e nei principi fondamentali dei diritti umani universali».

Alla manifestazione di oggi hanno aderito l’Associazione Radicale Adelaide Aglietta, +Europa, Radicali Italiani, Italia Viva, Azione, Volt, Possibile, Uaar e tante altre organizzazioni.

