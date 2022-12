La magia del Natale. La storia di tre volontarie per l’Ucraina: stampato il calendario ‘Profughi ucraini a Napoli’, patrocinato da Articolo21

0 0

“I miracoli di Natale accadono! Désirée Klain e Fatou Diako, rispettivamente portavoce e presidente della comunità giornalistica Articolo21 Campania, hanno creduto nel progetto del calendario ‘Profughi ucraini a Napoli’. Con il loro aiuto, l’assessore al Welfare per il Comune di Napoli, Luca Trapanese ha risposto alla richiesta di stampare un calendario, come solo un uomo dal cuore grande sa fare… Il calendario sarà venduto per conto dell’associazione di volontariato @My Volia, per la quale sono volontaria. Compreremo generatori con i soldi raccolti. Sì, non possiamo illuminare tutte le case, ma se possiamo aiutare almeno qualche istituto sociale, sarà un bene. E soprattutto, stiamo già accendendo la luce nel cuore di tutti coloro che simpatizzano per l’Ucraina e vogliono aiutare”. Con questo post sul suo profilo facebook, Zhanna Zhukova, giornalista ucraina, trasferitosi a Napoli da Odessa, dove lavorava come autrice e regista per Dusmskaya.it , ora barista nel centro storico della città, ha raccontato di una favola a lieto fine…

La cronista aveva ideato il calendario La cronista aveva ideato il calendario i n luoghi storici di Napoli, impersonificano la loro visione della città. Il ricavato delle vendite voleva essere utilizzato per acquistare alcuni generatori per Odessa, oltre che in una guerra terrificante, anche senza corrente elettrica; ma era necessario un ulteriore sostegno economico per stampare le copie necessarie… ‘Profughi ucraini a Napoli”, patrocinato da Articolo21, dove 12 donne, fotografate da Yury Chartorynskyyn luoghi storici di Napoli, impersonificano la loro visione della città. Il ricavato delle vendite voleva essere utilizzato per acquistare alcuni generatori per Odessa, oltre che in una guerra terrificante, anche senza corrente elettrica; ma era necessario un ulteriore sostegno economico per stampare le copie necessarie…

Questa bella storia parte dalla collaborazione e amicizia tra tre donne. Fatou Diako, presidente della consulta degli immigrati di Napoli, segnala a Désirée Klain la vicenda della Zhukova, costretta a trasferirsi in Italia con l’inasprirsi del conflitto. Immediata l’intervista della Klain sul Corriere della Sera alla collega ucraina. In poche ore il racconto di Zhanna viene “ripreso” anche da Bruno Vespa a “Porta a Porta”.

Il tempo, però, stringe e bisogna cercare di stampare le copie del calendario “benefico”. L’occasione, sempre come “l’intreccio” di una fabula, arriva a pochi giorni dalla vigilia, il 21 dicembre, durante il vernissage di “5 Artisti per OURAGAHIO”. Con le foto di Luciano D’Inverno, Luciano Ferrara, Angelo Marra, Enzo Palumbo e Luigi Vaccaro, esposte nella sede dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Palazzo San Giacomo, Municipio di Napoli, si vuole incentivare la vendita benefica per la realizzazione delle strutture igienico sanitarie di un presidio medico di Ouragahio, in Costa D’Avorio; l’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Hamef (presieduta proprio dalla Diako) e dalla presidente commissione ambiente Rotary Distretto 2101, Nunzia Ragosta.

Tra gli ospiti anche la giornalista ucraina e Désirée Klain, intervenuta con una sua lettura critica della mostra a nome di Articolo21 Campania. Zhanna aveva deciso di regalare il calendario all’assessore Trapanese, che colpito dal progetto ha provveduto a stampare subito le copie richieste.

Insomma magia del Natale esiste ancora!

