“Come fuoco”: a Napoli la presentazione del documentario su Mario Paciolla

“Come fuoco” è il titolo del documentario, nato da un’idea del cantautore Valerio Bruner e con la regia di Salvatore De Chiara, per raccontare la storia di Mario Paciolla, funzionario ONU ritrovato senza vita in circostanze misteriose in Colombia, il 15 luglio 2020, che sarà presentato venerdì 4 novembre alle ore 18 lo nello Spazio Comunale Forcella di Napoli, in Via Vicaria Vecchia 23. Un luogo dall’alto valore sociale nel cuore della città. L’evento è realizzato in collaborazione con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli che, in quell’occasione, presenterà la nuova edizione del festival che avrà luogo dal 16 al 22 novembre prossimi. L’ingresso è gratuito ed aperto al pubblico.

Una proiezione ancora più necessaria, dopo la notizia dell’archiviazione dell’inchiesta sul caso di Mario Paciolla, per la quale Articolo21 ha subito lanciato la campagna #NOINONARCHIVIAMO!. L’associazione per la libertà di stampa, che patrocina il film insieme con il Comune di Napoli, il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, l’Associazione “Anna De Sio”e Colombia Vive!, ha ospitato Bruner lo scorso luglio a Roma, per promuovere il documentario, quando il musicista presentò in anteprima la colonna sonora del film.

“Daremo voce ai familiari di Mario Paciolla e al loro legale – ha detto Giuseppe Giulietti, Presidente della Fnsi, uno tra i primi a seguire il caso del giornalista napoletano – che certamente si opporranno a tale richiesta. E non solo loro”.

