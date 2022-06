2022: il Medioevo in casa tua

0 0

Ti svegli una bella e calda mattina di fine giugno 2022 e scopri che il Medioevo ti è entrato in casa tramite la prima pagina del giornale sul vassoio della colazione che ti va di traverso.

Già alle 4:55 del 24 febbraio scorso avevi dovuto prendere atto che una vera e propria guerra medievale di aggressione, in piena Europa ed in pieno terzo millennio, si era avverata con tanto di carri armati che avanzano baldanzosi oltre i confini del paese aggredito, bombe che piovono dal cielo, palazzi anneriti, sventrati e ridotti in macerie, morti abbandonati nelle strade, stupri e deportazioni, tanto da far venire la curiosità di osservarla, questa guerra, come un fenomeno di cui si è letto solo sui libri di storia e che si ha il privilegio di esaminare, oggi, dal vero e da vicino. Ma ecco che adesso, la mattina del 25 giugno, apprendi che la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, composta da sei uomini e tre donne (di cui due nominate da Obama) ha falciato via, dalle leggi federali, il diritto delle donne a decidere se abortire: un diritto che non è genericamente “umano”, ma è delle donne e solo delle donne. Un diritto di genere su cui gli uomini non dovrebbero poter interferire perché la maternità appartiene solo alle donne che possono decidere se condividerla con gli uomini, ma che gli uomini non possono usurpare alle donne se non in un clima, appunto, medievale ed oscurantista, di decadenza dei principi occidentali fondati sul rispetto delle posizioni altrui, sul diritto ad esprimersi di ognuno – e soprattutto delle minoranze -, sul diritto delle libere scelte da parte dell’individuo.

La decisione della Corte Suprema americana va in una direzione totalmente opposta permettendo che siano le scelte politiche di ogni Stato federato a decidere sul diritto alla maternità della donna e già si conoscono le posizioni normative di alcuni Stati del centro e del sud che possono arrivare alla prigione per le donne che scelgono di abortire in un altro Stato più permissivo.

Le conseguenze di questa decisione non sono solo interne agli USA, ma si riflettono anche all’estero.

All’interno si manifesta, in primo luogo, una differenza culturale tra la popolazione delle coste, orientale e occidentale, e quella delle zone centrali e del sud che riflette, in gran parte, anche le propensioni elettorali fra gli azzurri democratici e i rossi repubblicani. In secondo luogo, si rafforza anche la disuguaglianza di censo tra chi potrà permettersi di viaggiare per andare ad abortire in uno Stato permissivo e chi non ne avrà i mezzi e sarà costretto a ricorrere a metodi clandestini con tutti i rischi, anche di salute della donna, che ciò comporta.

In terzo luogo, la sentenza della Corte Suprema finisce col radicalizzare ideologicamente due posizioni antitetiche della società privilegiando, oltre tutto, quella preferita dalla minoranza della popolazione perché solo il 27% degli statunitensi è contrario al diritto della donna all’aborto.

Insomma, si tratta di una decisione che esalta le divisioni, ferisce profondamente -ed in alcuni Stati demolisce – un diritto che le donne avevano da cinquant’anni a livello nazionale e pone le basi per mettere in discussione altre importanti conquiste della società americana come il divieto di separazione tra bianchi e neri (sentenza del 1954), i diritti degli omossessuali e perfino, forse – in questo periodo di grandi migrazioni dal Sudamerica verso gli States – quella legge sullo jus soli che permette a chiunque nasca sul suolo federale di essere cittadino americano.

Il profondo ridimensionamento dei diritti del mondo femminile americano esalta la differenza in quel Paese tra progressisti e conservatori e la linea di demarcazione tra i due schieramenti è stata scavata ancora più a fondo, facendola assomigliare ad una trincea che annuncia la ripresa di una guerra civile di cui i primi e sinistri segnali si sono visti il sei gennaio 2021 a Capitol Hill.

Sul piano internazionale, poi, la sentenza americana sull’aborto presenta a sua volta un duplice effetto: sul mondo occidentale e su quello orientale.

