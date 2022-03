Peluffo: “Dovere della politica combattere fake news e ingerenze nei media”

0 0

Nell’esprimere vicinanza e solidarietà ai giornalisti che, nonostante regimi autoritari, censure e purghe, continuano a documentare la tragedia della guerra, è bene ricordare che anche in una Paese democratico come il nostro la libera informazione è sempre sotto attacco per via di fake news, non solo di matrice straniera, o di ingerenze inaccettabili, come il recente attacco dell’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov al quotidiano La Stampa. Come cittadini, prima che come politici, abbiamo il dovere di contrastare con ogni mezzo queste forme di violenza e sopraffazione”. Lo dichiara il Segretario regionale del PD Vinicio Peluffo che questa mattina a Milano ha preso parte al presidio ai Giardini Anna Politkovskaja, organizzato dall’Alg, per esprimere solidarietà ai giornalisti ucraini, agli inviati italiani e stranieri, ai colleghi indipendenti di Russia, Bielorussia, Moldavia, Georgia, Armenia.

“In momenti cruciali e destabilizzanti come quelli che stiamo vivendo la certezza dell’informazione e la solidità delle fonti è imprescindibile – continua Peluffo – Lo vediamo oggi con quanto sta accadendo in Ucraina, lo abbiamo visto durante le fasi drammatiche della prima ondata della pandemia. Il flusso di disinformazione ha spiazzato i cittadini, ha dato fiato a sedicenti gruppi no vax e alle loro teorie cospirazioniste e negazioniste, ha ingenerato falsi dubbi sull’efficacia delle vaccinazioni in parte della popolazione. Non possiamo permetterci di diventare ostaggio di oscuri interessi”.

(Nella foto di Quibrescia.it Vinicio Peluffo)

