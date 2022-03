Giornalisti uccisi in Ucraina, il 30 marzo manifestazione a Milano

0 0

Esprimere solidarietà ai giornalisti ucraini e agli inviati che si trovano in Ucraina per raccontare la guerra in corso, nonché ai colleghi indipendenti russi e bielorussi che rischiano anni di carcere se non si piegano alla propaganda di stato. Con questi obiettivi l’Associazione lombarda dei giornalisti ha organizzato un presidio per mercoledì 30 marzo 2022, a Milano, presso i giardini intitolati ad Anna Politkovskaja, giornalista russa uccisa nel 2006, tra corso Como e la stazione Garibaldi. L’appuntamento è per le 11 di mattina.

“In Russia i colleghi indipendenti rischiano fino a quindici anni di carcere se parlano della guerra in modo oggettivo, e subiscono la peggiore censura degli ultimi decenni”, si legge nella nota dell’Alg: “In Bielorussia sono sottoposti ad un regime dittatoriale che li perseguita e li incarcera, tanto che molti sono finiti in carcere come prigionieri politici, altri hanno dovuto riparare all’estero e il loro sindacato è stato chiuso d’imperio”. Non manca il sostegno ai giornalisti di Moldavia, Georgia e Armenia, “nazioni dove si è allungata la propaganda putiniana”.

