Commissione Parlamentare d’inchiesta: “La colpa dell’assassinio di Giulio Regeni è dello stato egiziano”

0 0

La colpa dell’assassinio di Giulio Regeni è dello stato egiziano. La verità che tutti sapevano fin dalle prime indagini ora è la pronuncia ufficiale della Commissione Parlamentare d’inchiesta che si è occupata del caso. Una conclusione che impegnerebbe qualsiasi Stato a prendere decisioni adeguate di pressione, affinché gli imputati siano almeno resi parte del processo, ponendo in atto, in caso contrario, contromisure nette. Tutto vero, ma c’è un problema: l’Egitto è un ottimo cliente nell’acquisto di armi e l’Italia è uno dei maggiori fornitori europei.

Allora meglio salvare capre e cavoli con una sdegnata ammissione di principio, facendo pervenire al destinatario sottobanco l’avviso di non offendersi, perché l’atto serve solo a sedare la reazione del momento, ma senza contraccolpi sulle commesse. Un colpo fragoroso a salve per dare soddisfazione ai fessi che chiedono verità per Regeni, ma senza dimenticare il primo comandamento delle relazioni internazionali: gli affari sono affari.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21