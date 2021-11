Appunti sul vaccino cubano

0 0

Nella trasmissione di Carta Bianca, di martedì 16 novembre condotta da Bianca Berlinguer, Di Battista ex On delle 5 stelle, ha detto che il vaccino Cubano é molto buono; nessuno ne fa menzione e il governo Cubano non ha le risorse economiche per produrlo .

Ho avuto notizia da Cuba che nella Fabbrica “Instituto Finlay de Vacuna” sito all’Avana (Cuba) é venuto un industriale Italiano Piemontese per avere i diritti e produrre il vaccino cubano in Italia

L’Istituto é nato nel 1991 per volere Del Governo Cubano, in onore del dottore Carlos Juan Finlay un importate epidemiologo che aveva debellato la “febbre Gialla” Questa fabbrica, produce e fa ricerche scientifiche sui nuovi medicinali che salvano vite umane

L’Istituto é di proprietà dello stato Cubano, con l’obiettivo. di ampliare la ricerca sui vaccini curare la meningite, oggi per creare il vaccino Soberana contro il Covid 19.

Il laboratorio BIO CUBA FARMA ha annunciato di aver messo a punto un’altro vaccino ” ABDALA” che risulta essere efficace al 92% contro il COVID e può diventare il primo vaccino immunizzante contro il Coronavirus in America Latina

Questo annuncio é stato dato due giorni dopo del Soberana 2 altro vaccino cubano che ha terminato le tre fasi sperimentazione.

Il presidente Cubano Miguel DIAZ CANEL ha dichiarato “ l’efficacia con tre dosi di ABDALA sarà un evento che moltiplicherà l’orgoglio”(di Cuba)

Ricordo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede una efficacia del 50% ad un vaccino immunizzante quindi ci sono le condizioni che possa essere accettato. Le autorità cubane hanno annunciato che tra due settimane richiederanno all’autorità sanitaria il permesso per l’uso di emergenza

L’isola di Cuba é in forte crisi per il diffondersi del Coronavirus, il 19 novembre ci sono stati 1.561 contagi portando ad un totale di 170 mila casi con circa 1.170 morti. Tra i morti anche medici e infermieri della Brigata Henry Reeve intervenuta anche in Italia per la propria capacità antinfettiva, nel curare le persone nel momento più critico nella diffusione del virus.

Dal 1962 dopo l’embargo degli USA, Cuba ha sviluppato dei propri farmaci e circa 13 vaccini. Il programma del Governo Cubano per l’immunizzazione ricorda che otto di questi vaccini sono prodotti nel suo territorio

I vaccini Cubani oltre che nell’isola (almeno il 50% della popolazione ha ricevuto la prima dose)sono stati somministrati in Venezuela, Vietnam e Iran.

Per il vaccino Abdala, ha ottenuto all’Avana il via libera per essere somministrato – primo al mondo di cui si ha notizia – ai bimbi con età superiore ai 2 anni. Ricordo che gli altri vaccini sono il Soberana 1, 2 e Plus (sviluppati dall’Insituto Finlay de Vacunas), mentre ad Abdala (del Centro di ingegneria genetica e biotecnologie BioCubaFarma).

Gli scienziati stanno cercando di abbinare anche Mambisa, la cui somministrazione sarebbe intranasale.

La ricerca pediatrica è avanzata, quindi il governo Cubano vuole dare un segnale importante alla comunità internazionale. I ricercatori sono impegnati al massimo dal 2020 molti sono mi passi in avanti che sono stati compiuti, nella situazione economica molto difficile ; il direttore del “Instituto Finlay de Vacuna” ha dichiarato che sono in grado di produrre 100 milioni di dosi.

A causa del “lockdown” molti turisti non sono andati a Cuba

Fabrizio CHIODO un ricercataore Italiano del CNR di Pozzuoli docente di Chimica all’Università dell’Avana ha spiegato:

“Quelli cubani sono tutti vaccini a subunità, largamente utilizzati in clinica per via della loro relativa semplicità di preparazione e per il loro profilo di sicurezza, contenenti un frammento della proteina spike del virus, chiamato RBD. A differenza dei più noti Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Sputnik, che sono a ‘materiale genetico’ in quanto veicolano l’informazione genetica destinata a produrre la proteina spike del virus e, quindi, scatenare la corretta risposta immune”

