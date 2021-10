Voto per l’Ordine dei giornalisti, gli impegni per il Consiglio del Lazio

1 0

Finalmente si vota per il rinnovo dell’Ordine dei Giornalisti. Dopo il

ritardo di oltre un anno, dovuto alla pandemia e non solo. Questa volta

sono candidato alla presidenza del Consiglio del Lazio. Se sarò eletto mi

impegnerò per cambiare l’Ordine attuale delle cose, per rinnovare un

organismo obsoleto e polveroso. Nella complicata consiliatura che si è

appena conclusa non siamo riusciti a portare a casa la Riforma, che resta

la vera mission del nostro prossimo mandato. Ringrazio i colleghi che

hanno avuto fiducia in me e anticipatamente anche tutti quelli che

vorranno sostenermi. Chi mi conosce sa che da anni mi impegno nei nostri

organismi di categoria, lo faccio con passione ed entusiasmo. Sarà una

partita difficile, una sfida appassionante. Mi impegno, con tutti i

colleghi di Contrordine, a proseguire il percorso riformista. Anche

nell’ultimo Consiglio ci siamo battuti per fare elaborare proposte di

riforma rimaste poi chiuse nel cassetto. L’Ordine ha bisogno di una

profonda riforma dell’accesso basata su competenze e formazione. Noi non

siamo alleati con chi ha votato sempre contro ad ogni tentativo di

innovazione, a partire dal taglio dei Consiglieri da 158 a 60. Dobbiamo

aprire alle nuova figure professionali, colleghi a tutti gli effetti.

Giornalisti di fatto che vanno valorizzati, regolarizzati. Abbiamo come

obiettivo portare avanti il rinnovamento dell’Ordine, tenendo ben presenti

le trasformazioni in atto nella professione.

I governi negli ultimi anni hanno affrontato la crisi dell’editoria

aiutando gli editori con i prepensionamenti che hanno dissanguato le

casse dell’Inpgi. Occorre una politica per lavoro e occupazione che

metta al centro i giornalisti e non più solo gli editori.

L’Ordine deve garantire il rispetto della deontologia per evitare ogni

forma di discriminazione. Altro tema fondamentale del nostro programma

è la formazione. Deve essere gratuita e di qualità, per facilitare i

colleghi ad assolvere quello che è un obbligo di legge. Questo è il

nostro impegno.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21