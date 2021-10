La solidarietà non si arresta! A Napoli in centinaia in piazza: tutti con Mimmo Lucano

0 0

Oltre duecento persone hanno partecipato oggi pomeriggio (dalle 16) alla manifestazione di solidarietà verso Mimmo Lucano dopo la sentenza di condanna. Al sit in sotto la Prefettura c’era, tra gli altri, anche Alex Zanotelli, i rappresentanti di Libera Campania, la candidata sindaco Alessandra Clemente, Sergio D’Angelo, capolista di Napoli Solidale, l’assessore comunale Donatella Chiodo e la la portavoce di articolo 21 Campania Désirée Klain.

La condanna a Mimmo Lucano (a 13 anni!) è una sentenza politica e una vergogna civile, la punta dell’iceberg di una crescente criminalizzazione della solidarietà verso i migranti e i rifugiati. Sotto la veste del “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” si sono moltiplicati in questi ultimi anni i procedimenti inquisitori contro chi si dimostra semplicemente solidale verso altri esseri umani, dalle ong che operano per i salvataggi in mare alle tantissime inchieste (le procure di Ragusa e Roma su tutte) che spesso colpiscono soprattutto altri migranti anche solo per aver offerto un letto a un connazionale senza documenti appena sbarcato e restano invisibili. Mobilitarsi contro questa assurdità autoritaria e xenofoba è parte della resistenza alla disumanizzazione e all’abbrutimento della cultura sociale e politica di questo paese. La manifestazione si è svolta in contemporanea con l’iniziativa analoga di Riace.

(nella foto Alex Zanotelli e Désirée Klain alla manifestazione)

