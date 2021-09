Un programma a sostegno delle testate locali online

0 0

GNI Startups Lab Europe è un progetto nato dalla collaborazione fra Google News Initiative (GNI), l’hub tedesco Media Lab Bayern e il Centro europeo per il giornalismo EJC. E’ dedicato ai siti che si occupano di informazione coprendo zone marginali, comunità locali, argomenti di settore

Le startup europee che si occupano di contenuti informativi e di giornalismo hanno tempo fino al 20 settembre per candidarsi al programma semestrale di formazione e supporto GNI Startups Lab Europe. quest’ultimo prevede una serie di seminari, esperti in affiancamento e opportunità di fare rete e comprende anche l’accesso ad un massimo di 25mila euro di fondi per sperimentare nuove modalità imprenditoriali legate all’informazione.

Tra i requisiti delle startup che possono candidarsi alla fase di selezione, da cui uscirà una prima rosa di 20 concorrenti, ci sono l’indipendenza economica, la produzione originale di contenuti per il web, l’essere in attività da almeno sei mesi e avere un giro di affari inferiore al mezzo milione di euro l’anno.

I siti devono occuparsi di giornalismo di pubblico interesse, riempiendo lacune informative che possono essere sia geografiche che tematiche; sarà data preferenza a chi si rivolge a gruppi sotto-rappresentati e a comunità fuori dai riflettori, e a chi sperimenta sistemi innovativi per produrre e monetizzare l’informazione.

“Siamo interessati in particolar modo – si legge nel bando – a chi si indirizzi a comunità che non si vedono spesso rappresentate nei mezzi di comunicazione locali”.

Dalla prima selezione, 20 partecipanti saranno invitati ad un seminario di confronto e ulteriore selezione previsto per la settimana dal 18 al 24 ottobre, da cui usciranno i 10 finalisti che prenderanno parte allo GNI Startups Lab for Europe.

Si possono candidare siti di informazione con sede in gran parte dei paesi d’Europa, tutti i paesi UE più Bosnia, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Gran Bretagna, che producono notizie in qualsiasi lingua; la domanda di ammissione e il programma di supporto si terranno invece in inglese.

Altre info e il modulo di candidatura si trovano qui .

