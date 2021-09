Il Comune di Villanova del Ghebbo promuove la proiezione del film documentario di Nella Condorelli “La storia vergognosa”

0 0

Quando gli Emigranti eravamo noi… Dal Brasile, il vostro inviato Adolfo Rossi

Nel centesimo aniversario della morte di Adolfo Rossi ( 1857 – 1921), il Comune di Villanova del Ghebbo, nella terra natale dell’insigne giornalista, promuove la proiezione del film documentario di Nella Condorelli “La storia vergognosa”, ricostruzione cinematografica della Grande Emigrazione italiana a cavallo tra fine Ottocento e primi del Novecento.

Grazie alla collaborazione dell’Archivio di Stato di Rovigo, il film contiene anche le cronache dal Brasile di Rossi che il governo Giolitti nominò ispettore del Regio Commissariato all’Emigrazione, creato nel 1901, per documentare “dal vivo” la condizione dei nostri emigranti nel continente americano.

VILLANOVA DEL GHEBBO Sala Polivalente, via Sabbioni 11 SETTEMBRE 2021 ore 18:00

Segue dibattito con la presenza in sala della regista,

intervengono Renzo Carlo Avanzo, Luigi Contegiacomo, Lisa de Rossi, Annalisa Marini

Racconto corale dell’Italia a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, “La storia vergognosa” narra una pagina di storia poco raccontata nei libri e al cinema, la Grande Emigrazione italiana nel continente americano tra il 1876 ed il 1927. Quando cinque milioni e più di nostri connazionali, uomini, donne, bambini e bambine, emigrarono da quasi tutte le regioni italiane, prima dal Nord con il Veneto in testa verso Brasile e America Latina, poi dal Sud con la Sicilia in testa verso Stati Uniti e Canada.

Una vicenda collettiva che la regista Nella Condorelli ricostruisce con l’aiuto di fonti storiche e uno stupefacente materiale di repertorio video, in gran parte inedito, che vede tra i suoi protagonisti anche un’eccellenza polesana, il giornalista Adolfo Rossi, considerato il più grande inviato italiano negli anni cavallo tra Ottocento e Novecento, di cui si celebra quest’anno il centenario della morte, avvenuta nel 1921 a Buenos Aires, tra gli immigrati della comunità italo-argentina.

Giornalista, nominato nel 1902 ispettore del Regio Commissariato all’Emigrazione appena creato dal Governo Giolitti, Rossi aveva vissuto direttamente l’esperienza dell’emigrante quando, appena ventenne, si era unito alla prima grande ondata migratoria veneta da Rovigo a New York. Vicenda che racconterà in prima persona nei libri “Un italiano in America” e “Nel paese dei dollari”, con uno stile schietto e un’estrema precisione di particolari, come farà con gli articoli scritti vent’anni dopo da ispettore del Regio Commissariato all’Emigrazione, pubblicati su “Il Giornale d’Italia” con foto prese sul posto.

Le sue cronache sono tra le più importanti fonti inedite del film “La storia vergognosa”.

Non è la prima volta che la regista Nella Condorelli trae dai documenti di Rossi informazioni dirette preziose; già con il precedente documentario,“1893. l’Inchiesta”, ha potuto ricostruire la vicenda del movimento dei Fasci Siciliani dei Lavoratori (1891/1894) proprio grazie all’inchiesta realizzata sul terreno a dorso di mulo dal giornalista veneto, unica testimonianza diretta esistente.

Pubblicata a puntate sul quotidiano La tribuna di Roma tra il novembre e il dicembre 1893, de “L’agitazione in Sicilia” si erano poi perdute le tracce; rintracciata dalla regista presso la Biblioteca Alessandrina dell’Università La Sapienza, l’inchiesta di Rossi fa parte adesso del fondo custodito dall’Archivio di Stato di Rovigo, e lo studio del suo prezioso linguaggio informativo, basato sulla separazione tra fatto e opinione, è al centro di dibattiti specializzati nonché di percorsi formativi di giovani studenti di giornalismo.

Già allievo del conterraneo Alberto Mario, e da egli avviato alla scrittura e al giornalismo, Adolfo Rossi sperimenterà da giovane emigrante a New York il fascino e le responsabilità del mestiere grazie ad un altro emigrante, il ligure Giuseppe Barzotti, intrepido fondatore del giornale “Il progresso italo–americano”, che lo assume come unico impiegato, redattore, contabile e distributore porta a porta.

Tornato in Italia, Rossi sarà “redattore viaggiante” per diverse testate, sempre distinguendosi per il suo stile di cronista, senza peli sulla lingua, che sveglia il giornalismo provinciale nostrano di fine Ottocento. E’ caporedattore a Milano, al Corriere della Sera, quando si presenta da lui un altro giovane veneto, originario di Badia Polesine, un paese a pochi chilometri di distanza dai suoi luoghi natii, che vuol fare il giornalista. E’ Eugenio Balzan. Che inizia con Rossi il percorso formativo che lo porterà ad essere giornalista, poi inviato, autore di un’importante inchiesta sullo sfruttamento del lavoro degli emigranti italiani in Canada, e nel 1903 direttore amministrativo del quotidiano. Parte così, la straordinaria vicenda imprenditoriale di Balzan che in pochi anni trasformerà il Corriere da giornale locale a grande quotidiano nazionale che tutti conosciamo.

Presentato al Taormina International Film Festival 2020, “La storia vergognosa”, sottotitolo “ Cuntu d’amore e riconoscenza all’Umile Italia”, è prodotto da Factory Film in associazione con Istituto Luce Cinecittà, ed ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra gli altri è è Premio del Pubblico Visioni dal Mondo Festival Internazionale del Documentario 2020, finalista Nastri d’Argento 2021, e recentemente finalista al LASA Latino American International Film Festival.

Alla proiezione, preceduta dai saluti del sindaco di Villanova del Ghebbo Gilberto Desiati, seguirà un dibattito introdotto e moderato da Renzo Carlo Avanzo, saggista e ricercatore storico, con la partecipazione di Luigi Contegiacomo, già direttore dell’Archivio Storico di Rovigo, della regista Nella Condorelli, di Lisa de Rossi, giornalista e studiosa di Adolfo Rossi, di Annalisa Marini, responsabile rapporti con la Fondazione Internazionale Eugenio Balzan-Comune di Badia Polesine.

Villanova del Ghebbo (Rovigo) – Sala Polivalente, 11 settembre 2021 ore 18:00

Info

Comune di Villanova del Ghebbo Massimo Carrari, referente per il Sindaco

tel 0425.648085 email info@comune.villanovadelghebbo.ro.it Renzo Carlo CAvanzo, promotore renzocarloavanzo@gmail.com

Factory Film info.factoryfilm@gmail.com www.lastoriavergognoa.com

fb The shameful story. A film project #shamefulstory

_________________________________________________________________________________________

La storia vergognosa

Cuntu d’amore e riconoscenza all’Umile Italia

film documentario, ITA 2020

lingue Italiano, Veneto, Siciliano – sottotitoli Engl Full Hd Dolby Stereo

Premio del Pubblico Mymovies Visioni dal Mondo Festival Internazionale del Documentario, Milano 2020

Miglior Film Straniero Queen Palm International film Festival, Palm Spring California 2021

Finalista sezione Docufiction Nastri d’Argento, Italia 2021

Miglior Film Straniero Mokkho International Film Festival, India 2021

Quarto Finalista LASA International Film Festival, Vitoria, Brasile 2021

regia di Nella Condorelli

produzione Factory Film in associazione con Istituto Luce Cinecittà con la collaborazione

AAMOD Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico Consolato Generale d’Italia a Philadelphia, Usa

Archivio di Stato di Rovigo

Archivio di Stato di Palermo Soprintendenza Archivistica della Sicilia

con il patrocinio

Ambasciata d’Italia in Paraguay

Federazione Nazionale della Stampa Italiana NYWIFT New York Women in Film & Television con il supporto

Comuni di Alia, Castiglione di Sicilia, Comiso, Murgo Tenuta San Michele

cast Leo Gullotta, Evelyn Famà, Enrica Rosso, Fiorella Migliore, Alfio Antico, Matilde Politi, Francesco Foti in voce Antonella Bertoli, Margherita Malerba, Fabrizio Savoca

con I Joculares, artisti di strada

Fotografia Vincenzo Condorelli AIC Montaggio Bruno e Fabrizio Urso colorist Ugo Laurenti

Montaggio del suono e Mix Riccardo Samperi Sonorizzazione del repertorio Valerio Sciré Trucco Antonella Sheila Muzzetta

Costumi Maria Condorelli, Isabella Fichera

Musiche Massimo Zamboni Andres Laprida Riccardo Samperi & Claudio Allia Paolo Zarcone Frida canta “Terra”

Repertorio video-fotografico

Istituto Luce Cinecittà , Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Cinemateque Royale du Belge, Britisch Film Institut, Library of Congress, Museo Nazionale del Cinema, Critical Past, Stampe Antiche Trippini Brescia,

Archivi Fotografici Privati

www.lastoriavergognosa.com

fb The shamful story.A film project # shamefulstory

© Factory Film Istituto Luce Cinecittà 2020

© Nella Condorelli testo e dialoghi

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21