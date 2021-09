Da Venezia ad Assisi: corso di formazione a Rovigo sulle “carte” del giornalismo

0 0

Le parole sono gli attrezzi di lavoro dei giornalisti ed è, dunque, importante siano usate in modo appropriato, consapevole, preciso. Per questo Sindacato giornalisti Veneto (Sgv) e Assostampa polesana promuovono a Rovigo per giovedì 28 ottobre la giornata di formazione “Da Venezia ad Assisi, il percorso tra rispetto e inclusione contro l’odio comunicativo”, che sarà ospitata in sala Pescheria Nuova (corso del Popolo, 140) dalle 17 alle 20. La riflessione partirà dal Manifesto di Venezia, per il rispetto e la parità di genere dell’informazione, e dalla Carta di Assisi, riferimento per un’informazione accurata e verificata che contrasti i discorsi d’odio e divenga appieno strumento di comprensione e bene comune. Interverranno Beppe Giulietti, presidente della Fnsi, e Monica Andolfatto, segretaria del Sgv, con Nicola Chiarini, componente di giunta Sgv e portavoce in Veneto di Articolo 21. Temi centrali non solo per la deontologia della professione, specie in questi tempi di crisi sociale e sanitaria in cui diventa più che mai importante contrastare le fake news, tutelare la dignità delle persone, offrire con puntualità e spirito di servizio dati precisi e utili. Le iscrizioni gratuite sono già aperte sul portale Sigef dell’Ordine dei giornalisti, enti terzi e darà la possibilità ai partecipanti di maturare 5 crediti.

