BeActive: anche lo sportpertutti Uisp per la Settimana Europea dello Sport

0 0

Dal 23 al 30 settembre torna l’iniziativa europea per stili di vita sani e attivi. In Italia è promossa dal Dipartimento Sport e da Sport e Salute

Roma, 22 settembre. E tu che aspetti ad attivarti? Prende il via la settima edizione della Settimana Europea dello Sport, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015, e in programma dal 23 al 30 settembre. L’iniziativa si svolge contemporaneamente in vari Stati con l’obiettivo di promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea.

La manifestazione dà vita al concetto di sport come componente essenziale della crescita della persona e come strumento centrale per la salute ed il benessere sociale.

In Italia la manifestazione è coordinata ed organizzata dal Dipartimento per lo sport e da Sport e Salute S.p.A. L’Uisp aderisce con una serie di iniziative in tutta Italia.

Venerdì 24 settembre al Foro Italico a Roma si attiverà un vero e proprio #BeActive Multi Sport Village, un playground aperto a tutti in cui scoprire e praticare i numerosi sport presenti che si animeranno tra l’Albero Fitness, lo Skate Park Stadio Pietrangeli e la Grand Stand Arena. In questo contesto, il presidente nazionale Uisp, Tiziano Pesce, dalle 12 alle 13 sarà ospite dello spazio gestito dal Dipartimento Sport, risponderà alle domande dei giovani redattori della Web Radio dell’Agenzia Nazionale Giovani e presenterà l’idea progettuale “Pillole di Movimento”, che ha preso il via da alcuni giorni in decine di città italiane.

La #BeActiveNight, in programma il 25 settembre, prevede una serie di eventi in tutta Italia che si passeranno il testimone dalle 18 alle 24. L’Uisp dà appuntamento a Roma, all’impianto sportivo Fulvio Bernardini a Pietralata, dove dalle 18 alle 21 si terrà la Festa #BeActive con attività di nuoto, aquagym, pattinaggio, calcio, parkour, arrampicata. Sarà possibile seguire tutte le attività e ricevere informazioni sulla partecipazione al progetto sui canali web e social del Dipartimento per lo Sport (Facebook, Instagram e Twitter) e della Società Sport e Salute ed anche attraverso gli hashtag ufficiali della manifestazione ed il sito dedicato.

Molte e diverse le iniziative messe in campo dall’Uisp su tutto il territorio nazionale, da Bra a Ragusa. In particolare molte le proposte rivolte a giovani, come quella dell’Uisp Bra-Cuneo che organizza delle giornate per promuovere l’uso della bicicletta tra i ragazzi delle scuole medie. A Paceco, domenica 30 settembre dalle 16 alle 18, l’Uisp Trapani coinvolgerà bambini e adolescenti in giochi tradizionali e popolari presso la piazza del Comune. Sempre in Sicilia, a Ragusa, in piazza San Giovanni, mercoledì 29 settembre e giovedì 30 settembre, dalle 16, è in programma “Muoviamoci per stare bene insieme” con attività di minibasket e giochi motori. Uisp Pesaro-Urbino organizza per il 23 e il 25 settembre incontri nelle scuole per parlare di valore sociale dello sport, aggregazione e workout. In questa occasione le associazioni sportive Uisp presenteranno le proprie proposte a studentesse e studenti.

Variegata la proposta dell’Uisp Modena lungo tutta la settimana, con attività rivolte a over 60, in particolare nuoto e aquagym, appuntamenti di fitness e plogging. A Genova sabato 25 settembre in programma la Festa dello sport nel Porto antico con attività di basket, danza e subacquea; mentre domenica 26 si terrà “Vai come vuoi”, corsa su strada di 10 km a Manesseno di Sant’Olcese. Infine, segnaliamo “Le 5 porte”, corsa podistica con tre percorsi – 10 km agonistica, 10 km non agonistica, 5 km camminata – organizzata da Uisp Cremona.

Lo sport, che la Settimana Europea festeggia, è quello di tutti e per tutti, senza limite di età o genere. Non è mai tardi per iniziare a vivere in maniera attiva, perseguendo un corretto stile di vita e abbracciando con gioia una pratica sportiva.

Lo sport aiuta a mantenersi in forma e a controllare il peso per evitare l’insorgere di malattie cardiocircolatorie e muscolo scheletriche. Aiuta a sentirsi leggeri e in forma a livello fisico. Forti, felici e resilienti a livello psicologico. Attraverso lo sport si promuove la socializzazione e la creazione di amicizie così come si migliora la relazione in famiglia e con sé stessi, accrescendo l’autostima e l’autoconsiderazione.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21