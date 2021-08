“L’Afghanistan e noi”. Giovedì 2 settembre, dalle 17.30 “Un’ora con…” Articolo21

0 0

E’ dedicato alla tragica crisi afghana l’incontro online di “Un’ora con…” promosso da Articolo 21. Il confronto analizzerà la situazione sotto diversi punti di vista: il quadro geopolitico internazionale; la drammatica compressione dei diritti delle donne; gli sforzi messi in atto dagli organismi internazionali e dalle ong per favorire l’evacuazione; le azioni a tutela degli operatori dei media; le iniziative in cantiere ad opera del movimento pacifista; il nuovo quadro dei flussi migratori; le responsabilità dell’informazione nel non esporre ad ulteriori rischi i rifugiati e i loro familiari rimasti in Afghanistan.

Su questi temi interverranno:

Domenico Affinito (giornalista Corriere della Sera), Paola Barretta (coordinatrice Carta di Roma), Anna Del Freo (esecutivo Efj), Emanuele Giordana (direttore atlanteguerre.it), Raffaele Lorusso (segretario generale Fnsi), Flavio Lotti (coordinatore Tavola della Pace), Elisa Marincola (portavoce Articolo 21), Marco Mascia (direttore Centro Diritti Umani Università di Padova), Anna Meli (direttrice comunicazione Cospe), Nico Piro (giornalista Rai), Gianfranco Schiavone (presidente Consorzio Italiano di Solidarietà), Barbara Schiavulli (direttrice Radio Bullets).

L’incontro, in programma giovedì 2 settembre dalle ore 17.30, sarà coordinato da Roberto Natale (Articolo 21).

