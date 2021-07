Cannes 2021. Le fasi salienti di quest’anno, in concorso anche Nanni Moretti

0 0

La 74°edizione del Festival di Cannes, che si svolge di solito a maggio, quest’anno è dal 6 al 17 luglio 2021. Un festival che sarà ricordato perché, nella stagione della pandemia, si annuncia diverso. Un dispaccio che arriva festoso direttamente dall’organizzazione del festival avvisa, infatti, che ora il tasso d’infezione da COVID-19, nel dipartimento delle Alpi Marittime, dove Cannes si trova, è il più basso di tutta la Francia.Seguono le disposizioni alle quali ci si deve attenere per avere accesso al Festival, vale a dire presentare prove di non contaminazione: la più sicura e veloce è aver fatto il programma completo di vaccinazione, cioè essere dotati di pass europeo. Al fine di limitare le code davanti alle sale, tutte le proiezioni del Festival sono accessibili in biglietteria, con pre-prenotazione online. La mascherina è obbligatoria in tutta l’area del Festival, salvo quei pochi minuti che servono al personale per la verifica dell’identità prima di far entrare. Il festival chiede poi di essere eco-responsabili, di riutilizzare e non disperdere le bottiglie di plastica (informa che fontane d’acqua sono disponibili nelle aree del Palais des Festivals per riempirle), di scegliere l’eco-mobilità usufruendo del trasporto pubblico cittadino gratuito, semplicemente mostrando il codice QR, che gli accreditati trovano online. Un pianeta malato, del quale si deve avere cura, oggi è una realtà tangibile. Questi i passi salienti dell’evento: lo inaugurerà Annette di Leos Carax, il film di chiusura sarà Agente Speciale 117 Al Servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera, ultimo capitolo di una serie, cult in Francia, che fa la parodia dello spionaggio alla James Bond. Da noi arriva il 12 agosto.

Dieci anni dopo il Leone alla Carriera ritirato a Venezia, Marco Bellocchio il prossimo 16 luglio, riceverà la Palma d’Onore, uno dei riconoscimenti più importanti che la manifestazione assegni. «Non ho mai ricevuto un premio a Cannes, se non nel 1980 per Michel Piccoli e Anouk Aimée, i due protagonisti del mio film Salto nel vuoto» ha commentato il regista. Tra i premiati speciali, c’è anche Jodie Foster. Ospite d’onore all’apertura, l’attrice americana sarà insignita della Palma d’oro alla carriera.

Presidente della giuria del Festival di Cannes 2021 è Spike Lee , primo artista afroamericano che guiderà i giurati ad assegnare la Palma d’oro. In giuria con lui la regista austriaca Jessica Hausner , il cineasta brasiliano Kleber Mendonça Filho; l’attrice americana Maggie Gyllenhaal; l’attore sudcoreano Song Kang-Ho; la cantautrice Mylène Farmer; l’attrice francese Mélanie Laurent; Tahar Rahim attore franco-algerino. Questi i film in concorso su cui la giuria dovrà decidere e tra loro anche “Tre piani” del nostro Nanni Moretti

Annette, regia di Leos Carax (Francia, Germania, Belgio, Giappone, Messico, Svizzera)

Benedetta, regia di Paul Verhoeven (Francia, Paesi Bassi, Belgio)

Bergman Island, regia di Mia Hansen-Løve (Francia, Germania, Belgio, Svezia, Messico)

Doraibu mai kā, regia di Ryūsuke Hamaguchi (Giappone)

A feleségem története, regia di Ildikó Enyedi (Ungheria, Germania, Francia, Italia)

Flag Day, regia di Sean Penn (Stati Uniti d’America)

La Fracture, regia di Catherine Corsini (Francia)

France, regia di Bruno Dumont (Francia, Germania, Belgio, Italia)

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, regia di Wes Anderson (Stati Uniti d’America)

ha’Derech, regia di Nadav Lapid (Francia, Germania)

Haut et fort, regia di Nabil Ayouch (Francia)

Hytti nro 6, regia di Juho Kuosmanen (Finlandia, Estonia, Germania, Russia)

Les Intranquilles, regia di Joachim Lafosse (Belgio, Lussemburgo, Francia)

Lingui, regia di Mahamat-Saleh Haroun (Ciad)

Memoria, regia di Apichatpong Weerasethakul (Tailandia, Colombia, Regno Unito, Francia, Germania, Messico)

Nitram, regia di Justin Kurzel (Australia)

Les Olympiades, regia di Jacques Audiard (Francia)

Petrovy v grippe, regia di Kirill Serebrennikov (Russia, Francia)

Qahremān, regia di Asghar Farhadi (Iran)

Red Rocket, regia di Sean Baker (Stati Uniti d’America)

Titane, regia di Julia Ducournau (Francia, Belgio)

Tout s’est bien passé, regia di François Ozon (Francia)

Tre piani, regia di Nanni Moretti (Italia, Francia)

Verdens verste menneske, regia di Joachim Trier (Norvegia, Francia, Danimarca, Svezia)

Alcune fasi dell’evento 2021 saranno visibili in diretta streaming sul sito dedicato al festival di Cannes.

