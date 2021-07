Bielorussia, la spirale repressiva ci riguarda. Iniziativa in Senato

0 0

Su iniziativa del Senatore Roberto Rampi, la Federazione Italiana Diritti Umani – Comitato Italiano Helsinki(FIDU) terrà domattina (21 luglio) alle ore 9 la conferenza stampa “Bielorussia: sempre più stretta la spirale repressiva. E riguarda anche noi”. L’iniziativa ha come obiettivo l’approfondimento e la denuncia della nuova pericolosa ondata di repressione in Bielorussia, cominciata il 14 luglio e tuttora in corso, nei confronti di tutte le organizzazioni per i diritti umani, tra cui Viasna, il Comitato di Helsinki bielorusso, l’Associazione dei giornalisti bielorussi (BAJ) il Movimento per la Libertà e per l’Associazione dei bielorussi, Prospettive di Genere, e molte altre. In seguito ai violenti raid di questi giorni, le autorità bielorusse hanno arrestato diversi esponenti dell’associazione Viasna, la più importante e autorevole del Paese, i quali risultano ancora in carcere. Questa nuova ondata repressiva arriva immediatamente dopo gli attacchi alla stampa indipendente bielorussa, che hanno coinvolto le redazioni di Tut.by, Nasha Niva, Radio Svaboda e Belsat, nonché dopo l’annuncio della sentenza per il caso degli studenti che ha condannato alla detenzione di due anni e due anni e sei mesi 12 studenti universitari. Sono previsti gli interventi di Roberto Rampi, segretario della delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e membro della 7ª Commissione permanente del Senato e della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Eleonora Mongelli, vicepresidente della Federazione Italiana Diritti Umani (FIDU); Alessandra Fabbretti, giornalista dell’Agenzia di Stampa Dire. saranno in collegamento Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa, Ekaterina Ziuziuk — portavoce dell’Associazione Bielorussi in Italia “Supolka” e presidente di Articolo 21 del Trentino Alto Adige. Nel corso della conferenza stampa verrà trasmesso un videomessaggio di Barys Haretski, giornalista e vicepresidente di BAJ – Associazione dei giornalisti bielorussi.

