Anpi:”Legittimo manifestare, intollerabili i paragoni col nazismo”

“È legittima ogni manifestazione pacifica e ogni dissenso perché, grazie al cielo, viviamo in un Paese libero e democratico”. Lo sottolinea la segreteria nazionale dell’Anpi in una nota di commento su quanto avvenuto durante le ultime manifestazioni contro il green pass. “Ma proprio per questo – aggiunge l’Anpi – sono intollerabili i paragoni col nazismo, l’ostentazione della stella di Davide, la grottesca denuncia di una inesistente dittatura. Ed è ignobile la presenza di vecchi e nuovi arnesi del fascismo che inneggiano alla libertà. Sotto il fascismo sarebbero già in galera, al confino o in ospedale”.

