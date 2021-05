Scomparsa Emilia Cestelli, moglie di Nando Dalla Chiesa

0 0

E’ scomparsa Emilia Cestelli, moglie amatissima di Nando dalla Chiesa, strappata alla vita da un male troppo grande.

“Al professore e ai suoi figli, Carlo Alberto e Dora, nonché ai fratelli di Emilia e ai nipoti tutti, giungano le nostre più vive condoglianze e tutto l’affetto e l’amore di cui siamo capaci per una perdita così grande, che lascia un grande vuoto anche nelle nostre vite. – scrive in una nota Wikimafia – Non dimenticheremo mai tutto quello che in questi anni Emilia ha fatto per noi, più di una seconda madre nello starci vicino nei momenti più difficili e dolorosi della nostra vita associativa e personale. Il suo sorriso e la sua voglia di vivere erano contagiosi e riuscivano a fare luce anche quando ogni luce sembrava spegnersi. La prematura scomparsa di Emilia colpisce non solo l’intera comunità di WikiMafia, ma anche il movimento antimafia milanese tutto. Per questo abbiamo deciso di sospendere il ciclo di conferenze ‘Falcone è vivo’, che avevamo programmato in occasione del 29° anniversario della Strage di Capaci, non essendo nelle condizioni di dovuta serenità e lucidità per poterlo adeguatamente portare avanti, nonché per rispetto al Professore, che avrebbe dovuto partecipare alla videoconferenza conclusiva insieme a Salvatore Borsellino, Tina Montinaro e Leonardo Guarnotta”

